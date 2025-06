Calciomercato Arezzo: Cutolo tra acquisti e cessioni per la nuova stagione

AREZZOSono tante le piste che il direttore Cutolo sta portando avanti simultaneamente in queste settimane che precedono l’inizio del calciomercato, fissato per il 1 luglio. In entrata ci sono strade battute per ciascun ruolo, senza dimenticare la necessità di operare anche in uscita per liberare posti in lista e inserire i 7-8 innesti annunciati. Bianchi e Masetti sembrano avere mercato, il primo nel girone C (col Picerno in prima linea) e l’altro tornando alla Pianese ma cercato persino da qualche società di B. Per Del Fabro e Gaddini, invece, si profila un rientro alla base per poi valutare possibili destinazioni, anche se l’esterno offensivo potrebbe iniziare il ritiro in gruppo ed essere valutato da Bucchi, che in quel ruolo a oggi ha gli uomini contati. Destinati a partire sono anche Borra (in scadenza di contratto), Montini, Lazzarini, Coccia e Bigi in difesa, oltra a Fiore e forse Settembrini a centrocampo. Con il punto interrogativo legato a Pattarello. Poi, le entrate: Cutolo sta cercando di chiudere prima possibile con un portiere. Tra i profili sondati, oltre a Venturi, c’è anche Poluzzi del Sudtirol e Andrea Seculin, in scadenza di contratto col Modena. Si punta, insomma, a un estremo difensore esperto. Quirini, Corsinelli e Tito restano i nomi caldi per le corsie difensive. Il primo si svincola dal Milan Futuro, ma gli altri hanno ancora un anno di contratto con Gubbio e Ternana.Occhi aperti, infine, sull’attacco: servono uno o due esterni e un’altra punta. Ancora in piedi l’ipotesi Raffaele Russo dell’Avellino, dato in uscita dal club irpino. La punta resta l’obiettivo più complesso: tanti nomi, tra esperienza e gioventù, ma tutti appetiti da tante società. Sfumato Bortolussi, Cutolo deve scegliere se optare per l’usato sicuro, affondando un tentativo per Cianci, o virare su un profilo giovane in cerca di conferme come Mignani (voluto anche in B), Stuckler della Giana Erminio (reduce da 16 gol) o Italeng del Pontedera, con cui ha segnato 12 reti.

L.A.