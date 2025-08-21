Calciomercato. Arriva Brugnone. Nuovo volto in fascia. Stickler ai saluti

Altro movimento di mercato in casa arancione. Nella mattinata di ieri, la Pistoiese ha annunciato l’arrivo in prestito dall’Empoli di Giuseppe Brugognone, classe 2005. Contestualmente, il club di Via delle Olimpiadi ha ufficializzato l’addio di Mateo Stickler, anch’egli classe 2005, che torna proprio all’Empoli, che ne possiede il cartellino.

Nato a Enna, Brugognone è un’ala sinistra con spiccate doti offensive, che nel corso della propria, finora breve, carriera ha agito prevalentemente da esterno d’attacco, anche se in alcune occasioni è stato schierato anche come quinto di centrocampo. Nonostante la giovane età, Brugognone vanta già 53 presenze tra i grandi, di cui 18 in Serie C, collezionate lo scorso anno tra Sestri Levante e Foggia. In Serie D, invece, in 35 apparizioni tra campionato e Coppa sono cinque i gol messi a segno e due gli assist a referto.

Dopo il percorso giovanile tra Palermo, Benevento ed Empoli, il nuovo giocatore arancione ha esordito tra i grandi con la maglia del Seravezza Pozzi nella stagione 2023/24, per poi fare il salto tra i professionisti l’anno successivo. Con la casacca verdeazzurra, il classe 2005 si era messo in mostra come uno dei giocatori più interessanti del girone, grazie alle proprie abilità di dribbling, rapidità e intraprendenza con e senza palla.