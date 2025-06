Calciomercato: Bernabiti resta al Medolla-San Felice, Vignocchi alla Solierese

Dal San Felice rimane nel nuovo Medolla-San Felice la punta 2005 Pietro Bernabiti. Michele Vignocchi difensore ex Cdr (’95) è un nuovo giocatore della Solierese. Il Maranello dopo Evangelisti (Colombaro) e Zagari (Castellarano) piazza un altro colpo per la Promozione col centrocampista Alessandro Ricci (2002) dallo Spilamberto ed ex Formigine. Il Montombraro ha confermato anche il difensore Borri, il centrocampista Naini e la punta Pappalardo. In Prima si riempie anche l’ultima panchina: il Valsa Savignano ha scelto mister Marco Bernabei, ex Maranese, e il ds Massimo Bettuzzi, ex Vignolese. Primo innesto per il Rivara con l’attaccante Simone Negrelli (’97) ex San Felice in arrivo dalla Sanmartinese. Lo Smile ha completato il mercato: in entrata dopo il portiere Braglia dal Castelnuovo, ecco in mediana Francesco Boschetti (2002) dalla Madonnina, Lorenzo Ruini (2004) dal Corlo, Filippo Zanni ed Elia Cavani (2005) (2005) dal Ganaceto e il difensore 2005 Emanuele Argelli ex Formigine, confernati Migliori, Gibertini, Bastia, Giorgio Ruini e Darga, promossi Pirondini e Onfiani dalla Juniores, la società intanto saluta Pattuzzi e Giovanardi che dopo 10 anni vanno al Fiorano. Il Nonantola conferma Cassone, Zampirollo e Fiorini.

d.s.