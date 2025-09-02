Calciomercato chiuso. Bonfanti all’ultimo tuffo. Albiol firma, Lind saluta

di Lorenzo Vero

È terminato il calciomercato! Alle 20 di ieri ha rintoccato il gong conclusivo su una finestra estiva che ha visto il Pisa protagonista fino all’ultimo secondo. Nella notte tra domenica e lunedì è stato depositato ufficialmente il contratto di Lorran, firmato dal brasiliano sabato, e che rappresenterà un nuovo innesto offensivo. "Speriamo che sia uno dei protagonisti del campionato. Noi ci puntiamo. È un giocatore di grande forza, ad alcuni ricorda Messias. L’accostamento a Neymar? No, è mancino, poi è un giocatore di gamba, fisico" ha dichiarato il direttore sportivo Davide Vaira ai microfoni di Sky Sport nell’ultima sera di mercato, trascorsa – così come tutta la giornata di ieri – all’hotel Sheraton di Milano, centro focale delle trattative. Una notte trascorsa soprattutto proseguendo il dialogo intenso con l’Atalanta per raggiungere l’intesa per il ritorno di Giovanni Bonfanti.

Una corsa contro il tempo vera e propria, con il contratto depositato negli ultimi secondi disponibili. Il difensore è tornato a Pisa con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a circa 6 milioni di euro, e obbligo fissato a determinate condizioni. Gilardino potrà così contare su due innesti difensivi importanti arrivati nell’ultimo giorno di calciomercato. Un giovane classe 2003, ma anche un esperto classe 1985 come Raul Albiol.

Dopo il "sì" al Pisa arrivato sabato in seguito a giorni di riflessione, il calciatore spagnolo si è sottoposto nella mattinata di ieri alle visite mediche al centro sportivo Isiokinetic di Bologna. Nel tardo pomeriggio, attorno alle 17:30, l’arrivo nella sede del club in via Cesare Battisti in città per firmare l’accordo contrattuale con opzione di rinnovo. Volto disteso e sguardo sorridente, quello del difensore che vanta undici trofei vinti in carriera, tra cui un Mondiale e due Europei con la Spagna tra il 2008 e il 2012.

"È un giocatore che ha ancora fame. Noi abbiamo preso tanti giovani, e abbiamo bisogno di qualcuno di esperienza. Raul ha ancora voglia di giocare" aggiunge Vaira. Con queste tre ufficialità arrivate nell’ultimo giorno si chiude la campagna in entrata della dirigenza nerazzurra. In uscita, invece, sono arrivate le cessioni di Elia Giani all’Union Brescia (prestito con diritto di riscatto e controriscatto), di Alessandro Arena alla Carrarese (prestito), quella di Dubickas (titolo definitivo) e Durmush (prestito) alla Ternana, oltre che al trasferimento di Alexander Lind al Nordsjælland in prestito oneroso con diritto di riscatto, con il Pisa che si è riservato il controriscatto a favore.

Il danese ha lasciato Pisa con un lungo messaggio d’amore pubblicato sui social diretto ai tifosi nel quale ha spiegato la sua scelta. Triplice fischio così sulla prima sessione di calciomercato del Pisa dopo il ritorno in Serie A, che si chiude con tredici acquisti (senza Bonfanti) e undici (senza Giani) cessioni, senza contare i rientri dai prestiti e i mancati riscatti. Dopo la fine ufficiale della sessione del calciomercato estivo, il Pisa ha comunicato anche di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con i calciatori Adrian Rus e Mattia Leoncini.