Calciomercato Conferme a Quarrata. Battagliero, Corsini, Bonechi e Tripi

Il mercato, si sa, non dorme mai. E anche se la stagione 2024/25 non è ufficialmente ancora finita, sono tante le formazioni di Pistoia e provincia che stanno già programmando la prossima annata, fra sogni, conferme e voglia di riscatto (a seconda dei vari casi). Iniziando dalla Prima categoria, è il Quarrata che sta muovendosi soprattutto sulle riconferme: dopo il direttore sportivo Elio Menna ed il tecnico Andrea Diodato, la società ha ufficializzato le conferme dei giocatori Federico Battagliero, Alessandro Corsini, Matteo Bonechi e Andrea Tripi. Movimenti anche a Monsummano, con il club che dopo la retrocessione in Promozione si ritroverà in un campionato che ben conosce. A Riccardo Panati (presentato qualche giorno fa) spetterà il compito di guidare i sogni di risalita dalla panchina, mentre come direttore sportivo è stato confermato Daniele Fanucci.

Emiliano Pacini, subentrato in corsa, dopo aver condotto l’Atletico Casini Spedalino alla salvezza ha esternato l’intenzione di non continuare ed i dirigenti sono perciò al lavoro per individuarne il sostituto. Occhio, in quest’ottica, all’aglianese Filippo Ermini: potrebbe lasciare Montemurlo dopo un’ottima stagione in Seconda (chiusa con i playoff) e si tratta di un allenatore che ben conosce il campionato di Prima.

Giovanni Fiorentino