Calciomercato, dalla serie d alla prima categoria. Il Camaiore può perdere Da Pozzo. Pacini e Bartelletti prolungano con il Capezzano

Calciomercato e totopanchine restano gli argomenti più in voga del momento nei dilettanti dove però a scottare ancor di più sono i destini di diverse società del panorama toscano, che potrebbero alzare bandiera bianca quest’estate aprendo scenari di ripescaggi vari soprattutto in Promozione ma anche in Eccellenza. Non solo l’"affaire" GhiviBorgo-Viareggio infatti... occhio anche a quello che decideranno di fare il Certaldo, la Cuoiopelli, la Pontremolese (la società lunigianese sembra davvero che chiuda i battenti in Promozione andando a concentrare tutto nel Pontremoli che farà la Seconda categoria dopo la “fusione“ col Dallas Romagnano) ed il Pieve Fosciana.

Intanto il Camaiore in Serie D alla fine potrebbe tenersi stretto bomber Chiaramonti (21 gol nell’ultimo campionato di Eccellenza toscana)... anche se per lui c’è la coda di richieste: fra le più lanciatesi all’assalto c’è la Fezzanese in Eccellenza ligure, dove è appena retrocessa dalla D. Il jolly offensivo bluamaranto Da Pozzo invece è stato contattato dalla Carrarese Giovani che da neo-promossa in Prima categoria vorrebbe tentare il super-colpo! Ma per Da Pozzo, come anche per Amico (che il Camaiore l’ha già salutato), ci sono pure le richieste in Eccellenza di Massese (dove resta bomber Buffa), Fezzanese e non solo. La sorpresa, sui cannonieri, arriva da Fucecchio dove pare proprio non rimarrà Sciapi, destinato forse addirittura in Promozione all’ambiziosissima LampoMeridien.

In Prima categoria doppia conferma importantissima al Capezzano dove prolungano sia il portiere-bandiera Bartelletti (triennale per lui!) sia il centrocampista capitano Mattia Pacini.

Simone Ferro