Calciomercato: dieci nuovi acquisti per la rosa amaranto, Pattarello in bilico

di Andrea Lorentini

Uno o due centrali difensivi, un paio di terzini, altrettanti centrocampisti, una coppia di esterni d’attacco (tre se dovesse partire Pattarello) e un centravanti. La lista della spesa per il mercato estivo dell’ è sostanzialmente pronta. Saranno almeno una decina i volti nuovi nella rosa amaranto per la prossima stagione. Profili che dovranno contribuire al migliorare ulteriormente il livello dell’organico per permettere al cavallino di lottare per il vertice della classifica e provare a contendere la serie B. Bucchi ripartirà dal 4-3-3 e da uno zoccolo duro di 12-13 calciatori. Il tecnico ha già designati i punti fermi che saranno in continuità con la stagione conclusa: da Chiosa a Guccione, da Chierico a Dezi, da Tavernelli a Ravasio. Con Pattarello, al momento, in stand by per le note dinamiche di mercato. Intorno a loro inserire elementi di spessore tecnico, ma con la giuste dose di motivazioni: arriverà solo chi dimostrare di volere fortemente la maglia amaranto e di sposare il progetto del club.

Se in entrata la strada è tracciata, in uscita sarà necessario negoziare con diversi calciatori sotto contratto che potrebbero non rientrare più nei piani del tecnico e del ds Cutolo. Nella lista ci sono i vari Coccia, Montini, Settembrini, Santoro solo per citare i più in vista. Senza dimenticare i rientri dai prestiti dei vari Masetti, Del Fabro, Bianchi e Gaddini per i quali andrà trovata una collocazione.

Nel frattempo sono arrivate le prime richieste agli agenti di Pattarello. Il neo promosso in B Padova è in pressing, così come non mancano corteggiatori dall’estero. Si parla di un quadriennale che sarebbe stato offerto dagli sloveni dal’Olimpia Lubiana. Una pista che confermata da uno dei procuratori del classe ‘99, Beppe Accardi ad un sito specializzato di mercato. "C’è anche una squadra straniera che gioca la Champions che ha mostrato interesse per Emiliano. Ancora è presto per sapere cosa succederà, ma l’ambizione di salire di categoria penso sia legittimo". Intanto sono ora calde a Padova per il rinnovo di Mattia Bortolussi. Il centravanti, classe ‘95, protagonista della promozione dei veneti con 16 reti è in scadenza al 30 giugno. Già in passato era finito nel mirino dell’ che guarda con attenzione all’epilogo della trattativa con i bianco scudati per capire se c’è margine per inserirsi. Quella dell’attaccante centrale da affiancare a Ravasio sarà una casella da riempire senza sbagliare.