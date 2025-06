Calciomercato dilettanti: AM Aglianese e Olimpia Quarrata protagoniste

Impazza il mercato dilettanti. In Prima Categoria, è l’AM Aglianese a prendersi la scena: l’ultimo innesto è quello di Daniele Lupetti, centrocampista con il "vizio del gol" tra i protagonisti della Promozione dello Jolo. E’ arrivato proprio dal sodalizio pratese, dal quale dovrebbe arrivare anche il nuovo direttore sportivo Antonio Lo Iacono. In precedenza, il sodalizio neroverde aveva annunciato un altro centrocampista, Thomas Menichini, prelevato dal San Niccolò (in aggiunta alle conferme del portiere Jacopo Nigro, del centrocampista Andrea Gianotti e dell’attaccante Daniele Cutini).

Sta iniziando a prendere forma l’Atletico Casini Spedalino del nuovo allenatore Filippo Ermini, che potrà ancora contare sull’apporto di Riccardo Compagnone: l’esperto attaccante è infatti stato confermato insieme al difensore Alpha Diallo e al centrocampista Leonardo Innocenti. C’è anche il Quarrata, che nelle scorse settimane aveva già annunciato i primi riconfermati e le prime "new entry". Del primo gruppo fa parte Edoardo Felici, difensore trentenne che farà parte della squadra anche per la prossima annata.

Sta nascendo anche il "nuovo" Monsummano, retrocesso dalla Promozione, che sotto la guida del nuovo coach Panati sogna un campionato da protagonista: le ultime due novità sono le conferme dei giocatori Elia Natali e Davide Lanzilli.

In Seconda Categoria, la Virtus Montale ha reso omaggio all’indimenticato Paolo Perugi, organizzando un memorial in onore dell’ex-calciatore montalese arrivato sino alla Serie A. Chiusura con la Terza Categoria, con l’Olimpia Quarrata che ha comunicato proprio qualche ora fa due nuovi giocatori: si tratta del portiere Marco Paolini e dell’attaccante Niccolò Morelli. Il sodalizio quarratino è retrocesso dalla Seconda, dopo aver perso il playout contro la Valbisenzio. E a giudicare con la rapidità con cui sta allestendo il nuovo organico, punta alla pronta risalita.

Giovanni Fiorentino