Calciomercato dilettanti. Barsottini va al Forte. Tutti vogliono Pegollo

Il colpo di mercato della settimana lo piazza il Forte dei Marmi in Promozione prendendo un portiere di categoria superiore come Marco Barsottini. Il numero 1 carrarino classe ‘97 ex Massese ha salutato il Camaiore con cui ha vinto da protagonista l’ultimo campionato di Eccellenza con questo messaggio: "È arrivato il momento di salutarci dopo quattro anni culminati con una grande stagione e una vittoria storica, indimenticabile. Mi girano per la testa un milione di parole, ma quella più importante è grazie. Grazie per questi anni, momenti condivisi con tantissimi giocatori, dirigenti, allenatori, membri dello staff e tifosi. Grazie alla famiglia Pardini che mi ha permesso di divertirmi e di vincere insieme a loro. È stato un viaggio... e nei viaggi l’importante non è come andrà a finire ma l’emozione che hai provato durante il percorso. Per sempre vostro!". Barsottini ha già fatto tutto col Forte dei Marmi, dove come nuovo allenatore c’è il suo amico, ed ex compagno a Massa per due anni, Yuri Papi.

Adesso il nuovo ds degli squali Gabriele Panizzi ha in canna un altro "top"-innesto per reparto. Fra i giocatori vicini al Forte (anche se poi le ufficializzazioni arriveranno tutte non prima della fatidica data del 1° luglio... perché i casi Cornacchia e Bacci di un anno fa sull’asse Camaiore-Massese insegnano!) ci sono il centrocampista Conti della San Marco Avenza e l’attaccante Lorenzini della Massese. Sempre caldissime poi pure le piste di altri due ex San Marco che Panizzi vorrebbe portarsi dietro in Versilia come Pasciuti e Marabese... ma su quest’ultimo ci sono forte anche Pietrasanta e Massese.

Il Pietrasanta a breve annuncerà la permanenza sulla panchina biancoceleste del tecnico Giuseppe Della Bona, che potrebbe avere in dote subito un bel blocco di ex giocatori della Pontremolese. In Serie D un nome che continua a circolare parecchio attorno al Camaiore è quello di Pietro Pegollo che dopo l’avventura fuori regione al Cjarlins Muzane, può tornare a casa. Lo vogliono però anche il San Donato Tavarnelle, il Viareggio e la Massese in Eccellenza.

S.F.