Calciomercato dilettanti. Bettazzi all’Aglianese. Dardha a Quarrata

Il Casalguidi ha confermato Lapo Dani. Il giovane jolly offensivo rimarrà a disposizione del nuovo tecnico dei canarini Ivan Paolacci. Scendendo in Prima categoria, l’ultimo colpo in ordine cronologico lo ha messo a segno il Quarrata attraverso il direttore sportivo Elio Menna: si tratta dell’attaccante ventenne Lorenzo Dardha, proveniente dal Maliseti Seano. Anche l’AM Aglianese continua a macinare trattative. La dirigenza continuano a pescare da Prato: il nuovo direttore sportivo Antonio Lo Iacono ha prelevato dallo Jolo anche il centrocampista Francesco Bettazzi. Praticamente già definita la rosa del CQS Tempio Chiazzano, la nuova compagine nata dagli sforzi congiunti di CQS Pistoia e Unione Tempio Chiazzano. La prima squadra sarà affidata ad Alessandro Nencini e tra sono tre i giocatori in dirittura d’arrivo: il classe 2001 Marco Poggiani (ex Amici Miei) Ettore Spadi (ventitreenne, proveniente dall’Atletico Casini Spedalino) e il classe 2004 Mattia Patella (in uscita dal Pistoia Nord).

Tris di nuovi innesti per l’Atletico Spedalino: nel giro di poche ore, la società ha annunciato le firme del difensore trentenne Alessio Cola, del portiere venticinquenne Andrea Niccolini e del centrocampista ventottenne Alessio Carlesi. Il nuovo mister Filippo Ermini, reduce da una buona annata al Montemurlo in Seconda categoria, sembra insomma poter contare sull’organico (quasi) già al completo.

In Seconda categoria, il San Felice dovrebbe confermare ufficialmente Giovanni Borrelli, l’allenatore della "stagione dei record" chiusasi con la vittoria del campionato di Terza Categoria senza subire alcuna sconfitta. Ed oggi, chiudendo proprio con la Terza, dovrebbe essere presentato il progetto del "nuovo" Real Montecatini, che avrà Raffaele Landi tra i dirigenti e Roberto Scannerini come tecnico.

Giovanni Fiorentino