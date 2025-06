Calciomercato Dilettanti. Cittadella saluta Bertani e Mora. Alberto Vaccari colpo del Valsa

In Serie D la Cittadella sta definendo le ultime uscite della rosa che ha chiuso la stagione 2024-25. Fra i pali cambierà l’intera batteria che sarà composta da tre 2007, visto che sono stati liberati De Fazio, Piga e Leonardi, mentre Rosa, come scritto ieri, è diretto al Formigine. In difesa liberati Fort e Serra (andato alla Cdr), a breve si definirà anche il futuro di Aldrovandi, che ha ancora un altro anno di accordo ma potrebbe salutare. A centrocampo Martey è rientrato al Sassuolo, Andreotti è andato all’Arcetana, sono stati liberati Fontana, Osuji, Tesa (alla Vianese), Bertani e anche Mora con cui si sta definendo la chiusura del rapporto (ha un altro anno di contratto). Saranno invece aggregati al gruppo della prima squadra tre 2007 dall’Under 18 vicecampione d’Italia: il difensore Marco Panfilo, il centrocampista Sebastiano Berziga e la punta Rosario Diletto.

In Promozione La Pieve chiude con l’esterno classe 2003 Gabriele Monari dal Montombraro ed ex Nonantola. Proprio il Montombraro ha confermato il terzino 2002 Giacomo Hinek, alla quarta stagione in biancazzurro. In Prima colpo del Valsa col difensore Alberto Vaccari (’92) dallo Spilamberto. La neopromossa Modenese annuncia Matteo Ghedini, attaccante ’96 ex Solierese (14 reti nel campionato 2024-25); confermati Lugari e Salatiello. In Terza la Fonda Pavullese dopo la retrocessione ha definito le prime conferme: l’attaccante 2002 Francesco Colucci, il difensore 2003 Mirko Benduci già da 2 stagioni coi gialloneri, mentre entrano in pianta stabile dalla Juniores il capitano Nicolas Pinotti punta 2005 già in prima squadra l’anno scorso, il terzino 2006 Yassine Aakil e l’esterno Antonio Casadei (2006).

Davide Setti