Calciomercato dilettanti: conferme e nuovi acquisti per Cittadella, Solierese e altre squadre

Proseguono le conferme in casa Cittadella con Luca Sardella, esterno mancino 2006 che ha giocato 23 gare al debutto in D, e Matteo Rovatti, esterno d’attacco 2005 in campo 10 volte nel torneo appena concluso. In Promozione altri due volti nuovi alla Solierese, che oltre al già annunciato Pagano ha preso il difensore Federico Mandreoli (2002) dal Ganaceto e la punta 2007 Alessandro Tagliavini dalla Cdr Mutina. La Pieve Nonantola saluta il centrocampista Emanuel Esposito che sale in Eccellenza col Campagnola e conferma Timperio. Lo United conferma Garlappi, Crispino e Amedei. Al Castellarano torna dall’Atletic Cdr Mutina il centrocampista offensivo Filippo Turci.

In Prima altro volto nuovo alla Pgs Smile con l’attaccante 2004 Patricio Gabriel Leto dal Real Maranello. Il Rivara si rinforza davanti grazie all’innesto di Mattia Zacchi (2003) che arriva dalla Sanmartinese. Allo Spilamberto ecco l’esterno mancino Leandro Balza (2002) ex San Damaso, Ganaceto e Castelfranco. Il Colombaro chiude il mercato in entrata con l’attaccante Lorenzo Tolu (2005) dalla Sanmichelese.

In Seconda, come anticipato ieri, è partita la rivoluzione tecnica al Real Maranello: dopo l’addio di mister Rubicondo la scelta per la sostituzione sta per cadere su Cosimo Nobile, ex tecnico del Fiorano che l’anno scorso entrando a novembre (al posto di Zaccardo) era riuscito a salvare la Spezzanese. La Fox Junior saluta il capitano Quattrini, andato al Polinago, che lascia Serra dopo oltre 20 anni e annuncia la conferma di Samuele Manfredi, portiere 2003 che era richiesto da categorie superiori. Dopo l’esperienza alla San Francesco Smile, torna alla Madonna di Sotto l’attaccante Enthony Baglio. La società gialloblù ha anche confermato l’intera rosa, tranne il secondo portiere Andrea Balsano e il difensore Giacomo Ferraresi che andranno altrove. Tre nuovi acquisti della Villa d’Oro: il portiere Marco Trenga, il difensore Tommaso Altilia e l’esterno Francesco Costa. Inoltre, sono stati confermati il capitano Pierluigi Sabatino e l’esterno Davide Della Giustina. In Terza il Vallalta sta valutando alcuni tecnici per la neonata squadra, fra questi Tommaso Tommasini, ex amatori del Baracca Beach.

d.s.