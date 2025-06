Calciomercato dilettanti: conferme e trasferimenti tra Cittadella, Solierese e Spal

In D conferme ufficiali (ma già note) alla Cittadella per Sabotic e Formato, restano anche Mandelli, che ha rinnovato, e Marchetti, che aveva già un biennale l’anno scorso, mentre il difensore 2006 Andreotti va all’Arcetana. Dalla Cdr Mutina salutano Muratori e Corbelli che vanno allo Sporting Scandiano. In Promozione quattro innesti per la Solierese: dal Ganaceto arrivano il centrocampista offensivo ’95 Luigi Feninno e i difensori Onejsi Maccorapaj (2003) e Gabriele Giannelli (2002), Filippo Vaccari (1998), centrocampista ex Ganaceto e anche il centrocampista Riccardo Boschetti (2001) dalla Riese. Altro colpo del Maranello con il centrocampista Andrea Galli, 2006 dal Castelnuovo. Il Medolla, dopo una stagione, saluta Ahmed Guilouzi.

Il Castelnuovo ha confermato Gilioli, Cantaroni, Reggiani, Carbone, Copertino, Fontanesi, Manini, Nizzoli, Ripesi e Bellei Ponzi, a La Pieve rimangono Tudini Bellei e bomber Gilli. In Prima al Nonantola torna in mediana Nathaniel Miezan (2002) dalla Solarese, al Cavezzo ecco il centrocampista 2007 Federico Raimondi dal Medolla. In Seconda colpo della Madonna di Sotto con il difensore ’90 Alexander Koduah dalla Cerredolese. La Villadoro ha confermato mister Francesco Riso. All’Ubersetto, dopo Setaro, restano anche i difensori Di Bernardo e Lombardo. In Terza al Real Sozzigalli oltre a mister Ronchetti ex Vis arriva anche il ds Sandro Guaita, ex Virtus Cibeno, con la società che punta ai playoff.

Ripescaggi. La mancata iscrizione in C della Spal cambierà anche il destino della Sanmichelese. Se infatti la società ferrarese dovesse decidere di ricominciare dai dilettanti come sembra – c’è l’ex presidente Mattioli interessato con una cordata che vede anche Marchini, ex mister del Progresso, in pole per la panchina – lo potrebbe fare non più dalla Serie D ma solo dall’Eccellenza (è cambiato il comma 10 articolo 52 delle Noif). La Spal dunque ripartirebbe dal massimo campionato regionale, ma non sarebbe in sovrannumero, bensì all’interno delle 36 aventi diritto, che al momento sono 33 più Comacchiese, Bobbiese e Young Santarcangelo prime tre ripescate certe, ma la fusione Borgo-Fidentina libererà un altro posto (Campagnola) e poi l’addio dello United Riccione (ma qui la procedura potrebbe andare per le lunghe) permetterà anche al Medesano di salire. La prima delle escluse in questo scenario è, come noto, la Sanmichelese, che sarebbe in Eccellenza solo nel caso in cui la Vianese (domani finale di andata al "Mirabello" con il Monastir) salisse in D con gli spareggi, liberando un ulteriore posto. Ma quell’eventuale "buco" col nuovo scenario sarebbe della Spal.

Davide Setti