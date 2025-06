Calciomercato Dilettanti. Formigine-Mezzetti ok, arriva anche Valcavi . Sula al Valsa, Montorsi e Barbieri alla Modenese

Lo avevamo dato fatto domenica e ora è ufficiale: Alessandro Calanca ha firmato con la Cittadella. Sempre in D il San Marino piazza tre colpi: bomber Merlonghi (’88) dalla Sammaurese, il centrocampista 2007 D’Antona dal Licata e il difensore ’95 Ale ex Imolese. In Eccellenza è fatta per Lorenzo Mezzetti nuovo allenatore del Formigine, il secondo colpo è il difensore Matteo Valcavi (2005) dallo Scandiano ed ex Reggiana, Borgo e Castelfranco.

In Promozione 7 innesti per la Virtus Camposanto: dal San Felice in attacco Cristian Ndrejaj (2003), in mediana il 2003 Giovanni Acanfora e il 2000 Enrico Casari, dalla Mirandolese il difensore 2006 Nicolò Malavasi, dal Ravarino il portiere Alessio Chiossi (2000) e il centrocampista Gabriele Gonzalez Silva (2000), dal Cavezzo il trequartista 2002 Vittorio Diegoli. Sono stati confermati Alan e Giovanni Grazia, Azindow, Denteh, Bortolazzi, Diozzi, Maxwell Mensah, Mugavero, Natali, Pjolla e Vitiello, aggregati dalla Juniores Ofosu, Telicki, Gourchi e Sorgente, in uscita Baraldi è andato al Persiceto, addio con Tecku, Momodu, Benetti, Boadi, Mejri, Mortari e Cehu.

In Prima altro colpo del Valsa con il difensore centrale Ritvan Sula (‘92) dalla Solierese, al Rivara in difesa il 2002 Andrea Cappuccio dalla Solarese. Alla Modenese arrivano in mediana Luca Montorsi (’98) dallo Spilamberto e Omar Barbieri (2005) dalla Monari Nasi. In Seconda la Novese prende forma coi primi 5 colpi: in difesa Marcello Meschiari (’98) dal Concordia, in mediana Alessandro Leporati (’97) dal Campogalliano e Alessandro Balestrazzi (’94) da Medolla, in attacco Alessandro Salvioli (2001) dal Medolla e Francesco Pio Salzano (’98) dal Mandrio, hanno salutato bomber Cerchiara (27 reti), Salvioli, Mondini e i due Luppino.

Poker per il Limidi: i difensori Andrea Mantovani (2005) dal Fabbrico, Emre Abusoglu (’99) dalla Cabassi, il centrocampista Alessandro Salvioli (2004) dal Nonantola e l’attaccante Nicolò Perondi (2005) dal Medolla. In Terza si annuncia ambiziosa la Roveretana di mister Campedelli: i primi confermati sono Soragni, Andreoli, Casari, Bregola, Garuti, Scacchetti, Minelli Si., Tomasini, Ugliano, Minelli Sa. e Della Gatta, i due innesti in mediana Mattia Canta (’99) dal Budrione e in difesa Jacopo Righi (2003) ex Cabassi. La Maranese riabbraccia il centrocampista Giacomo Demaria (’95) ex Zocca.

Davide Setti