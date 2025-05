Calciomercato dilettanti: Formigine punta su Fantastico, Medolla San Felice conferma 11 giocatori

Inizia a prendere quota il mercato dei dilettanti. In Eccellenza il Formigine è in pole nella corsa ad Alessandro Fantastico (2000), bomber della Riese, autore di 34 reti nelle ultime due stagioni di Promozione. Il Fabbrico è vicino a Malavolti, difensore della Riese, Luca Fiocchi (Brescello) e Patrick Martina (Poggese).

In Promozione prende forma il progetto Medolla San Felice, che ha confermato 11 giocatori del gruppo che coi biancoverdi ha dominato la Prima: si tratta del portiere Neri, dei difensori Pastorelli, Saracino, Sentieri, Vanga e Leozappa, dei centrocampisti Hoxha, Abusoglu e Franco e degli attaccanti Bugneac e Adusa: quest’ultimo (24 reti) era corteggiato da mezza Promozione. Si cerca una punta dopo l’addio di Boccher: nel mirino due ex San Felice, il centrocampista Zanoli (2000) de La Pieve e la punta ’96 Cremaschi (Sant’Agostino).

A Castelfranco si va avanti con la società guidata da Diego Di Cosmo. "Non è andata a buon fine la trattativa col il gruppo rappresentato da Mauro Melotti – spiega il presidente – così proseguiamo con i progetti legati alla crescita del vivaio e iscriveremo la prima squadra alla Promozione". Per Melotti "dispiace perché sarebbe stato bello tornare a Castelfranco, ma non c’erano le condizioni". Confermati il ds Ganassi e mister Napolitano.

Allo United Carpi resta in pole Matteo Virgilio come mister (ma l’ex Ganaceto, come Zannoni e Celeste, sta valutando varie opzioni) e non si farà prima squadra unica con la Virtus Cibeno, anche se le due formazioni (una in Promozione e una in Seconda) potrebbero chiamarsi entrambe City Carpi. In Prima il Ravarino riparte dal tecnico Marco Bellini, a Solignano è addio per il tecnico Luca Modonesi, sul mercato; Cumani ex tecnico del Finale va al Persiceto. In Seconda altre cinque conferme alla Carpine: dopo Camurri, Valenti, Re, Barolo, Signorino e Baccarini restano Hassen e Yacine Youssef, Bellentani, Dondi, Delaurentis ed Endri.