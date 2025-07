Calciomercato dilettanti. Il Real Forte Querceta guadagna Campo. Capezzano scatenato: cala il pokerissimo

In Eccellenza il primo nuovo arrivo del Real Forte dei Marmi Querceta è l’attaccante Cristian Campo (in foto). Classe 2002, Campo si presenta al Forte come giocatore offensivo duttile, capace di ricoprire sia il ruolo di trequartista che quello di attaccante esterno. Il nuovo volto bianconerazzurro è cresciuto nel settore giovanile del Livorno, prima di indossare le maglie di Armando Picchi, Fratres Perignano, Sangiovannese e Cuoiopelli. Così Campo: "Dal primo contatto ho sentito fiducia e serietà da parte del Real Forte Querceta. Ho scelto questo progetto perché credo sia il posto giusto per crescere, lavorare duro e dimostrare quanto valgo. Voglio lavorare ogni giorno per migliorarmi, essere utile alla squadra e fare una stagione che lasci il segno". Le prime tre riconferme annunciate dal Real FQ erano state Pastine, Nicolini e Fortunati.

In Prima categoria il Capezzano sta spadroneggiando sul mercato, per non esser da meno rispetto all’ambiziosa neo-promossa Carrarese Giovani. Il ds Davide Pisani ha regalato a mister Riccardo Coli un pokerissimo di colpo: in difesa Rocchiccioli e a centrocampo Minichino (entrambi dal Forte) e poi gli altri ex Viareggio per l’attacco Stefano Marinai, Scaranna e Brega.