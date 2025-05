Calciomercato dilettanti: le trattative di Seravezza, Camaiore, Viareggio e Forte dei Marmi. Anche il Pietrasanta ora piomba su Maggi

In Serie D il Seravezza affiderà la panchina, salvo scossoni imprevisti dell’ultima curva, allo spezzino Cristiano Masitto (ex tecnico di Luparense, Campodarsego e Lavagnese... nonché ex calciatore, e primo marcatore, della “fu“ Florentia Viola nel campionato di C2 2002/2003). Masitto è ora decisamente avanti nel ballottaggio con Stefano Turi (cognato di ’Gigi’ Buffon ed ex allenatore di San Marco Avenza e Fezzanese... che ha appena lasciato il Derthona) per il dopo Lucio Brando a Seravezza (il tecnico biellese, che sul campo ha fatto benissimo, potrebbe andare al Siena). Il club verdazzurro intanto col confermato ds Leonardo Calistri è a lavoro per diverse riconferme: Lagomarsini, Mosti, Sanzone, Menghi, Paolieri, Greco, Bedini, Bellini e Benedetti sono i nomi più caldi... ma non solo loro. In entrata potrebbe arrivare, partendo “in prova“ in preparazione, l’esterno-jolly Raoul Szabo dopo le ottime cose fatte vedere nel Pietrasanta. In Serie D il Camaiore di Pietro Cristiani dovrebbe ripartire come conferme da Velani, Amico, Da Pozzo e Cornacchia e forse anche da Chiaramonti: il bomber alla fine può restare... nonostante la corte serrata della Fezzanese (... che ci sta provando anche con Barsottini e Zambarda). Granaiola potrebbe andare al Viareggio in caso di Eccellenza delle zebre; più difficile invece per l’ex capitano/bandiera del Seravezza un trasferimento nella “sua“ Pietrasanta. Al Camaiore per la difesa piacciono Andrei della Massese e Bertacca del Viareggio (che rischia di perdere Tommaso Ricci: piace al Tau e ad un club veneto) ma entrambi è probabile restino dove sono. Se il Viareggio dovesse affidare la bollente panchina a Vangioni sono diversi i suoi “pupilli“ che potrebbero seguirlo.

In Promozione il Pietrasanta, che punta a tenere Della Bona in panchina, avrebbe messo gli occhi sul centravanti Maggi del Forte dei Marmi... dove il nuovo ds Panizzi viste le difficoltà nell’arrivare a Incerti (pare resti alla Carrarese Giovani in Prima) può andar su Leone (ex San Marco Avenza) per il dopo Cagnoni.

S. F.