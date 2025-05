Calciomercato dilettanti: Montagnano e Sansovino protagonisti con nuovi acquisti

AREZZOProsegue senza conoscere sosta il mercato dei dilettanti. Il Montagnano è certamente la squadra che ha fatto registrare i movimenti più significativi visto che dopo l’arrivo di Fani in panchina, e alcune partenze eccellenti come quelle di Mazzoni, ecco la conferma di un bomber come Adnane Essoussi e l’arrivo dell’ex Fiorentina Acosty per una rosa che non vuole lasciare nulla al caso in vista del nuovo campionato. Movimenti importanti anche in terra casentinese. I gialloverdi del Casentino Academy dopo la partenza di Bonini, sostituito da Dini in panchina, hanno raggiunto l’accordo per la prosecuzione del rapporto con Francesco Sorbini ed i difensori Andrea Detti, classe 2003 ed il 2002 Niccolò Lucci. Nuovo colpo in entrata della Sansovino che vuole essere subito protagonista in Eccellenza. Il tecnico Chini nella prossima stagione potrà contare anche sull’apporto del difensore Gianmarco Tognetti, classe 2003, reduce dall’esperienza con l’Asta nel massimo torneo regionale riservato ai dilettanti. Federico Santamaria, difensore centrale, ex Arezzo FA e Montagnano, oltre che del Capolona Quarata sarebbe finito nel mirino del Viciomaggio. La trattativa è ben avviata e nei prossimi giorni è attesa la classica fumata bianca. L’Alberoro dopo la conferma di Riccardo Franchi in panchina mette a segno un colpo da novanta in mezzo al campo. Dal Subbiano (di cui era anche capitano) arriva Davide Gisti, centrocampista classe 1998, in passato anche tra le fila della Sansovino. Il Bibbiena ha chiuso per l’arrivo in rosa di Stefano Rossetti, ex Spoiano e Acquaviva. Nicola Benigni e Francesco Refi saranno i nuovi portieri dell’MC Valdichiana. Il primo come già annunciato in mattinata proviene dall’Alberoro, mentre il secondo arriva dal Torrita. Nel frattempo Esposito ha deciso di salutare la Fratticciola per provare una nuova esperienza.Matteo Marzotti