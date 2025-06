Calciomercato dilettanti: Sejdiraj al Formigine, colpi Solierese e Spezzanese

In Eccellenza il Formigine segue per la difesa Denis Sejdiraj, difensore 2003 scuola Modena che ha giocato alla Cittadella e quest’anno era alla Cdr Mutina. In Promozione altro doppio colpo per la Solierese: Davide Dapoto, attaccante 2001 ex Ganaceto, e Lorenzo Ligabue (’98), terzino sinistro e capitano della Cdr Mutina. La Pieve annuncia Matteo Cantarello (’04). Il Maranello rinforza la difesa con Federico Dello Preite (’03) dal Solignano. Il Montombraro ha liberato il portiere Ferrone e il difensore Feraco. Lo United Carpi ha confermato le punte Hamza Nadiri e Federico Baraldi, oltre all’esterno Marco De Marino.

In Prima lo Spilamberto regala a mister Cavalli la punta Lorenzo Tedeschi (’93, nella foto) reduce da 18 gol col Valsa, ex Comacchiese. Il Rivara inserisce fra i pali Alessio Benetti, classe 2006, portiere ex Sassuolo che arriva dal Camposanto. Alla Mirandolese arriva l’esperto difensore ’85 Fabio Vuocolo, una vita alla Vis e nelle ultime due stagioni a Quarantoli. L’Ubersetto ha preso dalla Spezzanese l’esterno mancino Lorenzo Fontana (‘96) giocatore che il dg Paroli che ha avuto alla Flos Frugi. Il colpo di giornata è della Spezzanese che ha chiusi col bomber Marco Stefani (’97), capocannoniere del girone ’F’ di Seconda con 19 reti al Real Dragone. In Terza allo Junior Fiorano arrivano l’attaccante Giovanni Patti, classe 1994, ex di Fellegara e Borzanese e del giovane centrocampista Samuele Amato del 2006 proveniente dalla Juniores del Fiorano.

d.s.