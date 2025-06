Calciomercato dilettanti: Seravezza perde Greco, Viareggio punta Pegollo

Scavallata la metà di giugno s’impenna all’impazzata il calciomercato nei dilettanti... anche se per molte ufficialità bisognerà aspettare luglio. Intanto in Serie D c’è un Seravezza che quasi sicuramente perderà Greco: il forte centrocampista mancino dovrebbe aver detto "sì" all’Ostia Mare Lido del presidente Daniele De Rossi. I verdazzurri, che hanno già in pugno le riconferme di Lagomarsini-Bedini-Benedetti e che puntano a tenere Menghi, qualora dovessero perdere pure Bellini andrebbero dritti a caccia di un trequartista con qualche gol in canna.

Il neo-promosso Camaiore per la Serie D come primo bel colpo offensivo si regalerà Matteo Bongiorni, classe ’99 figlio d’arte ex Tau Altopascio, Borgo San Donnino, GhiviBorgo e Seravezza. Il tattico fantasista/mezzapunta Bongiorni essendo pure molto legato a mister Vangioni sarebbe potuto esser pezzo pregiato ideale per il tridente del Viareggio in Eccellenza... ma ad assicurarselo anzitempo sarebbe stato Michele Pardini, con una mossa tempista per cominciare a dare i primi rinforzi a Pietro Cristiani per la stagione in D.

In Eccellenza il Viareggio, dopo l’annuncio del nuovo tecnico Walter Vangioni e delle prime due riconferme Carpita e Cosimo Belluomini, ha piazzato il primo colpo da 90 sul mercato prendendo l’attaccante Pietro Pegollo che potrebbe sottoscrivere un contratto biennale... con l’obiettivo dichiarato di rifare subito la D la prossima stagione, (ri)conquistandosela sul campo con le zebre. ll Viareggio ora punterà a prendere il terzino destro Borgia e l’ala Galligani che ama partire alto a sinistra. Sarebbero profili ideali per il 4-3-3 che ha in mente ’La Faina di Gallicano’, così come il versatile difensore-centrocampista Matteo Meucci, che saluterà il Tau (di cui da anni era capitano) ma che piace tanto pure al Seravezza in D. Il Real Forte Querceta darà la panchina a Matteo Verdi e come obiettivi concreti per il centrocampo ha Luca Remedi (ex Viareggio) e Cantatore (ex Fezzanese) oltre ad altri ex Pontremolese che potrebbero seguire Verdi, che ha dunque vinto il ballottaggio con Luca Cagnoni (ex Forte) per la panchina bianconerazzurra dopo che Marselli ha detto "sì" alla Massese.

In Promozione il Pietrasanta si muove sottotraccia e ancora deve annunciare il nuovo allenatore (che è Leonardo Tocchini!). Già un pezzo avanti invece è il Forte dei Marmi dove alla fine rimarrà anche il jolly Credendino.

Simone Ferro