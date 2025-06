Calciomercato dilettanti: tantissimi movimenti fra Serie D, Eccellenza e Promozione. Benedetti e Chiaramonti, i bomber si spostano

Quando si muovono i bomber, fa sempre più rumore! Così la “bomba“ della possibile (quasi sicura, in realtà) uscita di Lorenzo Benedetti dal Seravezza ha scosso il calciomercato dilettanti. Per lui c’è già la coda. Un’offerta arrivatagli da fuori regione (dal Lazio) l’ha già rifiutata. Gliene arriverà una dal Tuttocuoio, dopo che tempo fa la Pistoiese aveva sondato il terreno e potrebbe ora (ri)tornare alla carica. Poi ci sono Grosseto, Siena, Tau e Follonica Gavorrano chiaramente interessate ad un attaccante che da anni garantisce minimo 15 gol a campionato. Le soluzioni più “comode“ per lui però potrebbero esser in Versilia e in questo caso sarebbe “lotta a due“ fra Camaiore in D e Viareggio in Eccellenza per accogliere quello che in entrambi i casi sarebbe un bel cavallo di ritorno.

Proprio il Camaiore intanto saluta Chiaramonti (andrà all’Antella dicendo "sì" al maxi-ingaggio propostogli), Amico, Anzilotti, Bacci, Borgia e Cornacchia (tutti destinati al San Giuliano neo-promosso in Eccellenza).

Il Viareggio invece perderà il difensore Tommaso Ricci che salirà in D... andando proprio al GhiviBorgo (il club che aveva trattato per un mese abbondante la cessione del titolo sportivo alle zebre). Sfumato anche Meucci (che resta al Tau in D), i bianconeri lo sostituiranno con uno fra D’Alessandro, Maffei e Maikol Benassi (ma occhio anche ad altri nomi) per affiancare il confermato Bertacca (che ha rinunciato al beach soccer per il calcio).

Il Real FQ regalerà come primi innesti al nuovo tecnico Matteo Verdi i 2006 Bobbio e Lembo.

In Promozione intanto sfuma un obiettivo del Forte dei Marmi che dopo aver perso Rodriguez non lo sostituirà con Tito Marabese (che pare abbia preso la via Massese). Prosegue nel frattempo la rivoluzione estiva pure in casa Pietrasanta che dopo aver salutato i vari Terigi, Samuele Ceciarini, Biagini e Bruzzi (prendendo Granaiola, Mancini e Gabriele Ceciarini) cambia anche il portiere. Andrà via Citti infatti e tra i pali ecco Gega, 2004 in arrivo da Montecatini insieme pure ai difensori Isola e Coselli?

Simone Ferro