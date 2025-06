Calciomercato dilettanti: Terre di Castelli e Cavezzo protagonisti con nuovi innesti

In Eccellenza il Terre di Castelli ha ufficializzato in mediana Lorenzo Vezzani (2002) ex Colorno. In Prima doppio innesto per il Cavezzo: il terzino ’98 Nicholas Gavioli dal Medolla e il centrocampista 2006 Alessandro Gandini dalla Mirandolese. La stessa Mirandolese ha inserito nell’organico in mediana il 2005 Mattia Russo dal Boca Carbonara, che torna in gialloblù, e il difensore 2005 Andrei Vatra ex Cavezzo. Tre conferme al Nonantola con Debbia, De Luca e Stefani; lo Spilamberto ha confermato i difensori Tavoni, Muca, Dardani e Masi e i centrocampisti Giusti e Bernardi. Il Colombaro saluta la punta Sula che va alla Sammartinese. In Seconda doppio colpo per l’Ubersetto: dalla Spezzanese l’attaccante Riccardo Koszewski (2003), con lui portiere Matteo Bernardi (2005) inattivo nella scorsa stagione, ex Fiorano e Junior Fiorano. Con 6 arrivi il ds Musso cambia il volto del San Vito che annuncia il portiere Thomas Valentini (2005) dallo Spilamberto, il difensore Leonardo Bruzzi (2005) dallo Spilamberto, i centrocampisti Mirco Brombin (’97) e Zakaria Imaaradan (2004) entrambi dallo Spilamberto e Ricardo Meldi (2005) dal Persiceto e l’attaccante Angelo Laino (’99) dal Piumazzo, nello staff di mister Luca Bovara ci sono i collaboratori Degli Esposti e Marinoni e il preparatore dei portieri Costi. Acquisto di spessore del Real Dragone col difensore 2002 Gabriele Giannotti dal Polinago. Ufficiale l’arrivo di Cosimo Nobile sulla panchina del Real Maranello. In Terza colpo grosso del Gaggio che mette in attacco Francky Goura (’90) dal Piumazzo. L’Academy Terre di Castelli ha acquistato il difensore Giacomo Ferraresi, ex Madonna di Sotto. Il Baracca Beach ha scelto per la panchina mister Giovanni Fusco, promosso dalla Juniores.

d.s.