Calciomercato dilettanti: Trombetta nel mirino di Sant'Agostino e Comacchiese

Si balla sulle punte tra i dilettanti, sono loro a calamitare l’interesse degli uomini mercato e dei tifosi. I più gettonati sono i centravanti, in questo senso piace e tanto Trombetta. Modenese di 31 anni, cresciuto nel settore giovanile canarino, dopo un grave infortunio giocò nella Portuense del presidente Iosco in Eccellenza, poi al Sant’Agostino. L’ultimo anno si è diviso a metà: il girone d’andata nella Giana Erminio e il girone di ritorno nel Forlì, in serie D, dove ha segnato 9 gol. Vorrebbe avvicinarsi a casa, si è fatto avanti il Sant’Agostino, che cerca un centravanti prestante e prolifico, lo stesso ragionamento della Comacchiese. E’ stata la criticità della scorsa stagione in riva alla laguna, limite che si cerca di superare con Trombetta. I rossoblù faranno un restyling completo in attacco: Gherlinzoni dovrebbe andare al Lendinara, in Promozione, e si stanno facendo ragionamenti su Noschese e Tavolieri, ma la notizia clamorosa è il possibile debutto dietro la scrivania di Marongiu. Il "mago" sui calci piazzati come lo avevano definito i tifosi, dovrebbe occuparsi della costruzione della squadra, sempre in sinergia con Alessandro Farinelli. In uscita anche Fregnani, non per valutazioni negative sul rendimento, ma per ragioni di studio, in quanto andrà all’estero nell’ambito del progetto Erasmus. La neo promossa Mesola non sta con le mani in mano. Intanto ha blindato Davo, che si è accordato con il presidente Modena per un’altra stagione in riva al Po. Ai castellani inoltre piacciono i difensori Di Bari (su cui c’è anche la Comacchiese) e Valesani, graditi a mister Cavallari, dati in uscita dal Sant’Agostino. Il direttore sportivo Edoardo Biondi inoltre sta stringendo i tempi per Cobrescu, un attaccante del 2004 l’anno scorso in forza al Russi.

Il direttore sportivo del Sant’Agostino Marco Secchieroli è tornato dalle ferie in Sardegna, il mercato ramarro può così ripartire. Come avevamo anticipato nelle scorse settimane, non è stato confermato Fabio Cazzadore. Il capo cannoniere del campionato con 19 gol dovrà essere operato a un piede, un intervento chirurgico che lo terrà fuori fino al mese di ottobre, ma non sarà un problema aspettarlo a Mesola, dove aveva brillato la stella di papà. "Quest’anno è cambiata la filosofia – spiega Secchieroli – abbiamo deciso di ringiovanire la rosa. E Trombetta? Per lui si può fare un’eccezione, ha già giocato con la nostra maglia. Va in questa direzione la conferma di Pinca, prodotto del nostro vivaio, protagonista al torneo di Gallo. Mi piace sottolineare il ritorno alla base di Ribello (dal Bentivoglio) e Giacomo Lenzi dal Santa Maria Codifiume".

Franco Vanini