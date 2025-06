Calciomercato Dilettanti. Valsa, altro colpo: ecco Veronesi

È un martedì da botti in attacco per i dilettanti con 4 bomber sotto i riflettori. In Prima si conferma un mercato super per il Valsa Savignano, col ds Bettuzzi che ha piazzato il colpaccio di Matteo Veronesi (’96, nella foto), che torna dopo 10 anni a Savignano e nelle ultime due stagioni è stato prima trascinatore del Montombraro con 34 reti nel salto dalla Prima alla Promozione e l’anno scorso in gol 7 volte in Promozione a Casalgrande, nei gialloverdi arriva anche in mediana Tomas Troiano (2006) dal Crespo. Anche lo Junior Finale si tiene stretto il suo bomber Luca Veratti, che è stato riconfermato. In Promozione il Camposanto riporta a casa Emanuele Tammaro (’99) già alla Virtus nel 2022-23 e poi a Casalgrande. Colpo in attacco in Seconda anche per l’Athletic Valli (unione fra Quarantolese e Sanmartinese) che si assicura Luca Cerchiara (’96) autore di 23 reti nella promozione della Novese dalla Terza alla Seconda. In Eccellenza è ufficiale il ritorno in mediana al Terre di Castelli di Ceccarelli dal Mezzolara. In Promozione innesto di spessore fra i pali per il Maranello con Augustine Mawuli (2003) dallo Spilamberto ed ex Cdr e Formigine. In Prima la Modenese ha confermato Militi e Corghi, il Colombaro ha scelto Vincenzo Russo (ex Pavullo) come tecnico della nuova squadra Under 18. In Terza la Roveretana prende fra i pali Andrea Venuta (’90) dalla Cortilese.

