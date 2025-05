Calciomercato Dilettanti. Zannoni, Celeste e mister Virgilio. A Fiorano la triade ex Ganaceto

Il Fiorano ha definito le prime base della ripartenza dopo la retrocessione in Prima categoria. Un progetto ambizioso che riparte dalla ’triade’ che ha portato negli ultimi anni il Ganaceto al salto in Promozione e poi all’ottimo scorso campionato. In biancorosso arrivano infatti mister Matteo Virgilio e il direttore sportivo Nicola Zannoni, che lavorerà con la supervisione del direttore tecnico Alessio Celeste. Inoltre è stato confermato Stefano Fortuna che, col nuovo incarico di team manager, farà da trade-union tra la squadra e il presidente. "Puntiamo a un pronto riscatto – così il presidente Michele Iacaruso – abbiamo tanti giocatori nostri e molti giovani pronti al salto di qualità e col nuovo staff tecnico stiamo mettendo a punto un programma di largo respiro che ci veda protagonisti le prossime stagioni. Se ci dovesse essere la possibilità di un ripescaggio siamo interessati e pronti a fare la nostra parte". Per la panchina del Cavezzo c’è l’ipotesi di Fausto Barbanti. Il Colombaro ha definito i primi rinforzi, inserendo 5 Juniores per la prima squadra, tutti 2007: si tratta del portiere Cristian Bruno, dei difensori Fabio Havaraj e Manuel Loschi e dei centrocampisti Sebastiano Fontanesi e Matteo Sacchetti.

GIOVANILI. La Cittadella ha ufficializzato l’interruzione del rapporto con lo staff tecnico della Juniores Nazionale, mister Cristian Villani, il vice Giuliano Falconieri, il preparatore dei portieri Stefano Barraco e il collaboratore Enrico Crepaldi.

CAMP. La Vis San Prospero organizza due open day in collaborazione con Bimbi Sperduti per le annate 2010, 2011 e 2012 domenica 1° giugno alle 10.30 e di martedì 3 giugno alle 18.30.

Davide Setti