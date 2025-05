Calciomercato: Essoussi resta a Montagnano, Sansovino punta su Privitera

AREZZO Adnane Essoussi resta a Montagnano. L’attaccante classe 1984 con alle spalle importanti esperienze con Sansepolcro, Arezzo e Montevarchi, resterà alla corte del presidente Menchetti e soprattutto sarà il centravanti della formazione di Roberto Fani. La Sansovino intanto pesca in Valdarno. Gli arancioblù infatti hanno messo gli occhi su Mattia Privitera. Il calciatore classe 1994, ex Figline, Rondinella e soprattutto Terranuova, potrebbe quindi andare a rinforzare la mediana di mister Chini. Intanto però saluta Monte San Savino il centrocampista Riccardo Bonechi, tra i protagonisti della vittoria di Coppa Italia e campionato. Per lui ci sarebbe pronta l’offerta del Pontassieve di mister Bonini che ha messo nel mirino anche Lunghi, reduce dall’esperienza pluriennale con il Casentino Academy. Francesco Tegli in uscita dal Subbiano. L’estremo difensore infatti potrebbe lasciare i gialloblù per restare comunque in Prima categoria dove vanta numerosi estimatori. Isidor Sekseni resterà ancora in maglia giallorossa, quella della Fratticciola, mantenendo quindi il ruolo di fare del centrocampo della formazione della Valdichiana. Il Colonna Indicatore ha ufficializzato l’arrivo del portiere Andrea Mattani, che sembrava potesse continuare con l’Olmoponte Santa Firmina. Lo Stia ha ufficializzato la conferma dell’attaccante classe 2002 Tommaso Danesi, autore di 13 gol nella stagione appena conclusa in Seconda Categoria. Doppia conferma per l’Alberoro: Walid Sobhy e Marco Aurelio Mazzi faranno ancora parte della rosa di mister Franchi. I due classe 2005 daranno il loro contributo per aiutare la squadra rossoblù anche nel prossimo campionato di Promozione.

Matteo Marzotti