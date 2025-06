Calciomercato: Filippo Carini resta alla Correggese, nuovi innesti per Sporting Scandiano e altre squadre

Altra conferma per la Correggese: farà parte della rosa della Serie D anche Filippo Carini. Il classe 1990, perno difensivo del campionato vinto, nell’ultima stagione ha totalizzato 27 presenze e 2 gol.

In Promozione cala un importante tris di nuovi innesti lo Sporting Scandiano: potrà contare su Marco Muratori, difensore centrale del 1993 che poche settimane fa ha vinto proprio la Promozione con l’Atletic Cdr Mutina, la punta Francesco Corbelli, classe 1995 anch’esso ex Mutina (con 12 gol; per lui si tratta di un ritorno in rossoblù), e il centrocampista del 1997 Elia Bottazzi, ex Casalgrande, Vianese e proprio Scandianese.

Dopo tante riconferme si muove il mercato in entrata del Baiso/Secchia: ecco Alan Pavarini, duttile difensore del 2004 originario proprio di Baiso ed ex Bibbiano/San Polo.

Gran ritorno al Boretto, che riaccoglie il forte attaccante mancino Issam Ennamli, 29enne reduce dalla stagione al Luzzara. La Virtus Correggio si muove con un giovane: ecco il 2006 Alessandro Ferrari, attaccante che rientra alla base dopo le esperienze con Fabbrico e Sammartinese.

In Prima categoria colpo del Celtic Cavriago col difensore Jacopo Oliomarini, classe 1993 ex Bagnolese, mentre il Novellara cala la manita di riconferme a centrocampo: rimangono Andrea Parenti (’98), Alessio Ferrari (’97), Federico Catellani (’98), Alex Aldini (’97) e Riccardo Montresor (2005).

La Rubierese ha rinforzato la rosa con altri colpi: ecco Mattia Teggi, difensore del 1997 ex Masone e rubierese doc, Riccardo Bottazzi, centrocampista del 2002 sempre ex Masone, e Samuele Caselli, centrocampista del 1996 ex Montecchio. Il Quattro Castella potrà contare su Matteo Reggiani, attaccante del 2000 che era al Celtic Cavriago.

L’Atletico Bibbiano Canossa si rinforza sulla corsia mancina: ecco Marco Ravanetti, classe 1993 in arrivo dal Bibbiano/San Polo. Per il Boca Barco c’è Alessandro Denti, punta del 2005 ex Lesignano.

In Seconda categoria altri nuovi acquisti per l’attivo Atletic Progetto Montagna, che abbraccia i fratelli Riccardo e Matteo Paganelli: Riccardo è un duttile esterno del 1998 che era alla Cerredolese, mentre Matteo è un difensore del 2000 ed era in forza al Roteglia. Per l’attacco arriva Nicholas Goldoni, classe 2001 che è reduce dalla stagione col Felina.

VIANESE. La partita di domenica tra Vianese e Monastir, finale di andata dei play off nazionali di Eccellenza, si giocherà al Mirabello alle 15,30. I biglietti sono in vendita sul circuito CiaoTickets.