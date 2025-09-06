Calciomercato: gli ultimi ritocchi delle versiliesi. Rinforzi a Seravezza,. Real FQ e Pietrasanta

Mercato sempre attivo. E i principali club versiliesi del calcio dilettantistico fanno gli “ultimi ritocchi“ prima che sul campo si inizia a fare davvero sul serio.

In Serie D il Seravezza, dopo aver preso l’ala Tognoni (correndo subito ai ripari una volta scoperta l’entità del gravissimo infortunio capitato a Falteri) ed il centravanti 2006 Fontanarosa, rinforza pure la batteria dei 2007 con l’innesto a titolo temporaneo dal Torino del difensore Jean Fiore, cresciuto nel settore giovanile granata dove ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare, nella scorsa stagione, a vincere il titolo italiano Under 18 da protagonista. Nel Seravezza di Masitto sarà l’alternativa al coetaneo Lorenzo Pucci dietro.

In Eccellenza scossone alla Massa da dove è venuto via il duttile e forte difensore destro Tiziano Andrei, classe ‘98 che ora potrebbe tornare nelle mire del Viareggio (l’allenatore delle zebre Walter Vangioni è da sempre un suo estimatore, avendolo già avuto con sé a Seravezza, e aveva provato a farselo prendere già quest’estate prima del suo rinnovo a massa). Su Andrei però c’è anche l’ambiziosa Carrarese Giovani in Prima categoria... e occhio a Lucchese e Montignoso. Intanto il Real Forte Querceta ha ufficializzato come ultime sue due operazioni offensive Luca Gazzoli e Matteo Pinna (in foto). L’esterno 2005 Gazzoli arriva, via Capezzano, dopo l’esperienza maturata alla Lunigiana Pontremolese dove lo ha avuto proprio mister Matteo Verdi. Il ragazzo era in preparazione col Real FQ già da luglio e, scontata la squalifica in Coppa, è finalmente a disposizione. La prima punta 2006 Pinna invece arriva dalla Cuoiopelli, dopo l’esperienza maturata nei settori giovanili di Empoli e Carrarese, passando pure da Forte dei Marmi 2015 e Tau Altopascio.

In Promozione infine c’è un nuovo portiere per il Pietrasanta che si giocherà il posto da titolare fra i pali con Gerald Gega (2004 ex Montecatini). Si tratta del giovane Gioele Benassi, 2007 con un passato nel vivaio della Fiorentina, dello Spezia e del Seravezza. Benassi sbarca a Pietrasanta in prestito dalla Massese... in cerca di più spazio.