Calciomercato in Prima Categoria: Casale Fattoria punta su Bacci e Pugliese

Il mercato sta per entrare nel vivo. In Prima Categoria, occhio al Casale Fattoria dove potrebbe arrivare addirittura un ex-professionista: in uscita dal CQS Pistoia viene segnalato Alessandro Bacci, portiere classe 1995 che da giovane arrivò alla Serie B con la casacca dell’Ascoli. Occhio anche al difensore Jacopo Pugliese, che potrebbe seguire il compagno di squadra in questo passaggio da Pistoia a Prato.

"Continuità" sarà la parola d’ordine di due squadre neopromosse in Prima, con le rispettive dirigenze che hanno già confermato i tecnici "nocchieri" della promozione: Massimiliano Marchetti rimarrà al Poggio a Caiano, così come Gianfranco Trupia continuerà a guidare la Pietà 2004.

In Seconda Categoria, c’è il Tavola che ha quasi ultimato la rosa da consegnare al nuovo mister Federico Montagnolo: la società ha comunicato nelle scorse ore di aver confermato i difensori Gabriele Paolieri, Francesco Belli, Mattia Fusi, Matteo Cusano, Matteo Colzi, Samuele Abbachini, Tommaso Colzi e Filippo Morosi. Il Montemurlo dovrà infine ufficializzare a breve il nuovo allenatore, considerando che proprio un paio di giorni fa Filippo Ermini è stato ufficializzato come nuovo tecnico dell’Atletico Casini Spedalino.