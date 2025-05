Calciomercato in Versilia: trattative e cambiamenti in Serie D, Eccellenza e Promozione

Calciomercato argomento principale adesso che le partite sono finite in Versilia. Si pre-annuncia come al solito un’estate bollente... ma le trattative sono già iniziate. Facciamo il punto.

In Serie D il Seravezza ha fatto tutto per l’allenatore: il dopo Lucio Brando (destinato al Siena?) sarà Cristiano Masitto, 53enne spezzino ex Luparense, Campodarsego e Lavagnese alla sua prima esperienza in panchina in Toscana in una prima squadra. Il neo-promosso Camaiore saluta Yuri Amico e molti altri dei protagonisti della trionfale cavalcata in Eccellenza: lasceranno i bluamaranto, per impegni di lavoro che mal si conciliano con ciò che richiede la Serie D durante la settimana, i vari Barsottini, Zambarda, Borgia, Granaiola e Anzilotti. Potrebbero rimanere Velani, Da Pozzo (che piace alla Massese), Cornacchia e forse Chiaramonti (però richiestissimo dalla Fezzanese che gli ha fatto un’offertona).

In Eccellenza il Real Forte Querceta alla fine ripartirà ma senza più il dirigente/sponsor Massimo Landi che ha deciso di lasciare il trio Tognetti-Martinelli-Mussi come già fece un anno fa Enrico Lenzi. Per la panchina, qualora non ci fosse rinnovo con Francesco Buglio, potrebbe esserci un nome emergente che ha fatto grandi cose in questa stagione di Promozione: Matteo Verdi (che era alla Pontremolese) o Luca Cagnoni (che era al Forte dei Marmi). Intanto sono ufficiali le conferme di Pacifico Fanani al Fratres Perignano e di Nicola Sena al Cenaia... mentre la Massese per il probabile dopo Pisciotta starebbe sondando nomi grossi: Giancarlo Favarin, Stefano Turi o Luigi Consonni (che però viene dato più verso Follonica Gavorrano).

In Promozione il Pietrasanta rischia di perdere Giuseppe Della Bona (che aspetta un’Eccellenza) e potrebbe andare su Leonardo Tocchini. Il Forte dei Marmi invece, già a lavoro col nuovo ds Gabriele Panizzi ed il nuovo tecnico Yuri Papi, ha i sogni Barsottini per la porta e Tito Marabese per l’attacco... e poi dalla San Marco Avenza può arrivare Lorenzo Pasciuti in mediana.

S.F.