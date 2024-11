Calciomercato. La Folgore attende una punta. Pedone al posto di Mazzarani

Tre uscite, un’entrata (importante). Per ora. Questo il termometro della situazione del mercato della Folgore Caratese in Serie D. A dicembre arriverà un attaccante da affiancare a Simeri (malanno di stagione per lui a Crema, contro la pericolante Club Milano domenica dovrebbe esserci) ma non si escludono altri innesti per il progetto “remuntada“. Alla partenza di Valentino Salducco approdato al Gozzano, bisogna aggiungere quella ufficializzata mercoledì dell’attaccante Mamadou Ngom. Approda alla Fezzanese. Per lui un gol all’esordio contro il Magenta e poco altro. Ha rescisso invece il contratto uno dei pezzi da novanta del mercato estivo che però dopo poche gare è finito ai margini del progetto. Si tratta di Andrea Mazzarani che in effetti era già da qualche domenica assente dalla lista dei convocati. Il primo innesto a centrocampo è quello del 30enne Alex Pedone separatosi a metà mese dopo quasi un anno e mezzo di militanza nelle fila della Pro Palazzolo. In Eccellenza l’Ardor Lazzate perde Thomas Pedrabissi che a inizio settimana è stato ufficializzato dall’Alta Brianza (Eccellenza girone B) dopo aver collezionato una decina di presenze e una rete quest’anno coi gialloblù. Anche la Lentatese ha operato i primi due inserimenti per rinforzare l’organico e conquistare la permanenza in categoria. Menegon (ora alla Fucina) è stato rimpiazzato tra i pali da Roberto Barlocco che aveva iniziato a Saronno, mentre davanti il ds Fagone pesca dalla Promozione ingaggiando Simone Borsani, classe 1996, due gol quest’anno con la maglia dell’Accademia BMV e 8 la stagione passata. In Promozione sono attesi movimenti importanti a Seregno e Lesmo.

Roberto Sanvito