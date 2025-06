Calciomercato: la squadra sogna in grande per un campionato di vertice

di Luca Amorosi

La stagione si è conclusa da poche settimane ma i tifosi già volano, con la testa, alla prossima. È la fase dei sogni a occhi aperti, delle speranze di primato e dell’attesa di nuovi acquisti per fare il salto di qualità. L’, nelle figure del presidente Manzo e del direttore Cutolo, non si è nascosto, annunciando la volontà di fare un campionato di vertice. Tra suggestioni, ipotesi più concrete e conferme, vediamo allora quale potrebbe essere l’ dei sogni. In porta c’è sempre Trombini, ormai punto fermo: classe 2001, sta per cominciare la sua quarta annata in amaranto e ha un contratto fino al 2027. Attenzione, però: Cutolo sta cercando un secondo portiere che possa creare competitività tra i pali. Venturi del Gubbio (33 anni) è la prima scelta. In difesa c’è movimento soprattutto per le corsie laterali, dove l’ potrebbe partier con volti nuovi. A sinistra è stato riconfermato Righetti, ma c’è interesse per l’esperto terzino della Ternana Fabio Tito, che in caso di arrivo farebbe valere tutta la sua esperienza (classe ’93 con oltre 250 presenze in C).

Anche a destra c’è bisogno di innesti: Renzi può essere ancora impiegato in quel ruolo, ma l’ ha messo gli occhi su Ettore Quirini, terzino di spinta giovane (2003) reduce da un’ottima stagione tra Lucchese e Milan Futuro, con ben otto gol all’attivo. Calma piatta, invece, al centro della difesa, almeno per ora: Bucchi riparte dalla coppia rodata Gilli-Chiosa, con Gigli valida alternativa mancina. Va trovato un quarto centrale di piede destro, ma per ora non sono emersi nomi. Passando oltre, a oggi il centrocampo è il reparto più completo: Guccione è stato definitivamente spostato in mediana e ai suoi lati avrà due tra Mawuli, Dezi, Chierico e Damiani. L’idea nuova è Francesco Corsinelli, anche lui del Gubbio. Nasce come terzino, ma quest’anno (anche ad nei playoff) ha ben figurato anche qualche metro più avanti.

Da mezzala può rappresentare una valida alternativa. In attacco, infine, ci si addentra nel campo dei sogni. Emanuele Cicerelli (19 gol con la Ternana) sarebbe il nome migliore per far dimenticare Pattarello in caso di cessione. L’esterno veneto comunque è per ora un punto fermo del tridente così come Ravasio punta e Tavernelli sull’altro lato. Sempre ex Ternana, l’ sogna anche Pietro Cianci, 13 gol quest’anno.

A sinistra, infine, salgono le quotazioni di Simone Ianesi per completare il reparto: 23 anni ma già quattro stagioni di C alle spalle e tanto talento con ancora grandi margini. Il profilo di chi vuole sognare in grande.