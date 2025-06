CALCIOMERCATO. L’Albereta San Salvi a Fabbri. Firenze Sud, Seconda in dubbio

L’Albereta San Salvi ha definito i ruoli per il prossimo campionato di Seconda Categoria. La società del presidente Fabio Mattolini ha confermato nel ruolo di direttore sportivo Renzo Cerini, mentre si è affidata a un nuovo allenatore dopo la separazione con Claudio Zangarelli, che ha lasciato l’incarico dopo un decennio alla guida della squadra. Il nuovo tecnico è Gabriele Fabbri, che nella scorsa stagione ha guidato nel campionato di Terza Categoria il Pian di San Bartolo, lottando per la vittoria del Girone B fino all’ultima giornata e poi partecipando senza fortuna ai play-off.

Per il Firenze Sud, invece, la situazione rimane molto incerta. La società diretta dal presidente Gori al momento non ha ancora sciolto le riserve sulla partecipazione al prossimo campionato di Seconda Categoria. Per le tante problematiche che scaturiscono dall’abolizione del vincolo, infatti, potrebbe anche essere presa la decisione di svolgere solamente attività giovanile, rinunciando ad avere una prima squadra. Notizia a sorpresa dal Mugello: il direttore sportivo Riccardo Santoniccolo, nonostante la conferma, lascia il Sant’Agata per trasferirsi alla guida del settore giovanile della Fortis Juventus.