Calciomercato Lega Pro: Cutolo al lavoro su uscite e rinforzi in rosa

di Luca Amorosi

Sono ventisette i giocatori che l’ si ritrova sotto contratto al termine di questa stagione tra calciatori in rosa e rientri dai prestiti. Questo significa che, oltre a intervenire in entrata, il direttore amaranto Cutolo è chiamato a lavorare bene sul fronte delle uscite. Il regolamento della Lega Pro, infatti, non ammette interpretazioni: la lista dei tesserati utilizzabili in campionato dev’essere di ventitré giocatori, con alcune eccezioni come l’utilizzo di giovani del vivaio senza che occupino un posto in lista. Chi lascerà sicuramente è Ogunseye, che rientrerà a Cesena alla scadenza del prestito. L’attaccante italo-nigeriano è stato senza dubbio la più grande delusione della stagione. Sembra destinato a lasciare anche il portiere Borra, dopo due stagioni da riserva di Trombini. Alla soglia dei trent’anni, è probabile che cerchi un’occasione di rilancio altrove. Non sembrano destinati a rimanere neanche i giocatori che rientreranno dal prestito, vale a dire Gaddini, Bianchi, Masetti e Del Fabro.

Per i due difensori centrali c’è ancora la possibilità che venga esercitato il diritto di riscatto rispettivamente da Pianese e Catania. Del Fabro, tuttavia, ha già salutato la città siciliana e i tifosi, il che lascia pensare che la società rossazzurra gli abbia già comunicato che non lo tratterrà. Resta incerto, poi, il futuro di Emiliano Pattarello: la società amaranto dovrà fissare il prezzo per il suo numero dieci, che potrà variare in base a vari fattori: la volontà del giocatore, l’apprezzamento di una determinata destinazione o eventuali contropartite tecniche. Con il Padova interessato all’esterno amaranto, per esempio, l’ inserirebbe volentieri nell’operazione l’attaccante Mattia Bortolussi, ma questa opzione potrebbe raffreddarsi visto che la società veneta in queste ore sta proponendo il rinnovo al calciatore e al suo entourage. Un’offerta concreta al calciatore è pervenuta anche dall’Olimpia Lubiana, società slovena che è pronta a offrire un contratto quadriennale. Senza contropartite, in ogni caso, l’ difficilmente lascerebbe partire il suo giocatore più talentuoso a meno di 500-600mila euro.

Futuro incerto, infine, per Lazzarini, Bigi, Montini, Coccia, Santoro, Fiore e Settembrini, coloro che hanno trovato meno spazio negli ultimi mesi. Considerando dunque dalle 11-14 uscite, Cutolo avrebbe dai sette ai dieci posti da occupare in lista attraverso acquisti che rinforzino l’organico: le necessità sono senza dubbio in attacco (esterni offensivi e una prima punta) e in difesa, dove servono dei terzini su entrambe le corsie e almeno un altro centrale. A centrocampo, in attesa della conferma di Dezi, potrebbe servire solo un vice-Guccione in cabina di regia.