Calciomercato. Lo Scandicci firma tre colpi di spessore

Lo Scandicci batte tre colpi. La capolista del presidente Fabio Rorandelli nel girone B con la Colligiana ha preso tre pedine di spessore: Tommaso Corsi (2001), attaccante esterno nell’ultima stagione ha giocato nella nuova Foiano; Thomas Caddeo (2005), difensore esterno, ex Spezia Under 19, quest’anno era in forza al Seravezza Pozzi. Infine, Pietro Orselli (2006), difensore centrale (Sangiovannese). Tre innesti molto importanti che l’allenatore Mirko Taccola può fare affidamento per questo prosieguo del campionato che si prospetta molto interessante con i Blues intenzionati ad arrivare al traguardo. Nelle settimane precedenti, il direttore generale Claudio Davitti aveva provveduto ad inserire in rosa altri due innesti importanti, con Samuele Viligiardi (2000), centrocampista che ha segnato un gol e con l’attaccante Caggianese (1996), già a segno due volte.

G. Puleri