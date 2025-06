Calciomercato: Luca Cognigni lascia la Maceratese per il Trodica

Si dividono le strade tra la Maceratese e l’attaccante Luca Cognigni che sta per firmare per il Trodica, se non l’ha già fatto. Ha fatto centro il lungo corteggiamento del direttore sportivo Mirko Sirolesi con l’attaccante che la società biancorossa avrebbe voluto confermare, ma nonostante gli incontri non era stato raggiunto l’accordo.

In questo momento la Maceratese sta continuando a parlare con i giocatori della vecchia guardia sui quali è puntato l’interesse di altri club, per esempio al Matelica piace molto il difensore Javier Pablo Lucero e i biancorossi, se vogliono confermarlo, dovranno stare attenti a non lasciarselo sfuggire.

È una Maceratese che nel frattempo sta cercando di costruire e per questa ragione sta facendo un giro d’orizzonte. Piacciono alla Maceratese i centrocampisti Matteo Baldini, classe 1998, e Nicola Gambini, classe 1996; entrambi ex Vigor Senigallia e Castelfidardo. Per l’attacco si è pensato a Emmanuel Nanapere, classe 2001, ma non è semplice arrivare al giocatore del Castelfidardo che quest’anno ha messo a segno 14.

Tra gli altri piacciono anche Luca Senigagliesi, ex Recanatese, ed Edoardo Mariani, ex Atletico Ascoli. In Serie D il Fossombrone deve individuare l’allenatore a cui affidare la conduzione tecnica: ora, tra le possibili soluzioni, c’è da annoverare quella di Alessandro Sandreani, quest’anno alla guida della Primavera 3 del Gubbio, che si aggiunge alle candidature di Marco Giuliodori, Gastone Mariotti, Andrea Mosconi e Mauro Antonioli.

Si sono separate le strade tra la Vigor Senigallia e il suo bomber e capitano Denis Pesaresi sul quale c’è il forte interessamento del Gaeta (Eccellenza laziale). In Eccellenza il Trodica è la società più attiva. Non c’è solo Cognigni tra i colpi, ma il ds Sirolesi sta puntando con decisione a Stefano Spagna, attaccante ex Civitanovese e Recanatese. Non solo, è questione di giorni la firma del centrocampista Stefano Cichella.

La K Sport deve individuare l’allenatore dopo l’addio di Giuseppe Magi accasatosi alla Vigor Senigallia, la formazione pesarese ci sono Aldo Clementi, Giuliodori e Stefano Protti. Continuerà a essere Claudio Eleuteri l’allenatore del Borgo Mogliano che ha portato in Promozione. Il Corridonia deve individuare chi prenderà il testimone di Giuliano Fondati che allenerà la Belfortese, tra le piste c’è quella che porta a Ermanno Carassai e quella che conduce a Martino Martinelli.