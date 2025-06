Calciomercato: Maceratese e Trodica in cerca di nuovi talenti per la prossima stagione

La Maceratese potrebbe provare ancora una volta con il centrocampista Nicola Gambini, al scorso anno al Castelfidardo, si parla poi dell’attaccante Francesco Casolla del Fossombrone, c’è anche l’idea Tommaso Grassi, l’attaccante della Sagiustese ha chiuso la stagione avendo firmato 15 gol. L’Urbino ha manifestato interesse per l’attaccante esterno biancorosso Mirco Cirulli. L’Ancona ha messo nel mirino l’attaccante Andrea Bianchimano, il ventinovenne ex Fermana ha molti estimatori nel capoluogo di regione. La formazione dorica sta corteggiando il centrocampista Vincenzo Alfieri, il giovane si è messo in evidenza nella Recanatese. A Senigallia potrebbe rimanere l’attaccante Denis Pesaresi, l’attaccante era molto vicino al Gaeta ma poi la trattativa si è arenata e non è da escludere che il giocatore possa quindi rimanere a disposizione dell’allenatore Giuseppe Magi.

Il Trodica è senza dubbio tra le realtà più attive in questa fase del mercato: dopo gli attaccanti Stefano Spagna (ex Recanatese e Civitanovese) e Luca Cognigni (nell’ultima stagione alla Maceratese), la società sta provandoi a stringere sul difensore Marco Passalacqua, l’ex Civitanovese ha diversi estimatori, e su Riccardo Cantarini, ex Lanciano. Sono in corso due trattative, ma il direttore sportivo Sirolesi cercherà di chiudere con uno: o con Alessio Vrioni, l’ultima stagione alla Maceratese, o con Alexander Strupsceki, ex Civitanovese e Matelica. Quest’ultimo interessa anche la Sangiustese e Viterbo. Il Trodica sta insistendo con Gennaro D’Ascenzio, il difensore ex Notaresco cresciuto nel settore giovanile del Bologna, e con Leonardo Ascani, difensore di scuola Atalanta. Al Matelica piacciono Alberto Torelli e Ignazio Carta, ma non è sempice convincerli a lasciare il K Sport dove tanto bene hanno fatto nella passata stagione.

Giammario Conti, centrocampista ex Fabriano, è molto vicino all’Urbania, il centrocampista Luca Carnesecchi potrebbe lasciare l’Urbania per trasferirsi al Coriano, neopromosso in D. È quantomeno in stand by il trasferimento del centrocampista Luka Sindic al Trodica e non è affatto da escludere che alla fine possa saltare l’operazione. Il Corridonia ha affidato la panchina Martino Martinelli per il quale si può parlare di un ritorno. Si separano le strada tra la Jesina e Luica Paradisi, un leader in mezzo al campo. La Real Elpidiense ha affidato la panchina a Polo Properzi mentre Claudio Tridici assume il ruolo di responsabile dell’area tecnica. Si separano le strade tra l’Azzurra Colli e l’allenatore Roberto Vagnoni.