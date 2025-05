Calciomercato: Manzo, Cutolo e Bucchi pianificano la corsa alla Serie B

di Andrea Lorentini

Stabilire il budget per fare mercato, individuare i ruoli dove migliorare la rosa, decidere quali giocatori sacrificare per rendere l’ ancora più forte e in grado, davvero, di lottare per la serie B. Il vertice tra Manzo, Cutolo e Bucchi, in programma nei prossimi giorni, rappresenta il punto di partenza, realmente, operativo della prossima stagione dove il cavallino vorrà recitare un ruolo da protagonista stazionando nell’alta classifica e provando a contendere la cadetteria a quelle che saranno le altre pretendenti ai nastri di partenza.

"Ci vedremo per fare il punto, ma i contatti con il presidente e il mister sono quotidiani – spiega Cutolo – in questa fase, però, non attendetevi novità rilevanti. E’ ancora presto e abbiamo tutto il tempo per programmare e per prendere decisioni".

Nelle parole del direttore sportivo c’è un po’ di pretattica e un po’ di verità. In realtà queste sono settimane cruciali per guadagnare vantaggio su quei club che magari in questo momento sono ancora alla ricerca di un ds o dell’allenatore o addirittura di entrambi e che quindi devono prima riempire le caselle dell’area sportiva e solo dopo possono iniziare a muoversi sul mercato.

Nel summit di questa settimana si parlerà sicuramente di profili utili per rinforzare la rosa. Partendo dalla difesa, indipendentemente dal destino di Del Fabro che potrebbe essere riscattato dal Catania, dovrà arrivare un centrale di spessore per completare il roster che vede già Gilli, Chiosa e Gigli. Così come un paio di terzini sono nella lista della spesa. Al momento il solo Renzi è certo di restare.

A destra Bigi e Montini sono in uscita così come a sinistra è fluida la situazione di Righetti e Coccia seppur entrambi siano sotto contratto. Il primo non ha convinto fino in fondo, il secondo è poco visto da Bucchi.

A centrocampo i punti fermi sono Guccione e Chierico, mentre qualcuno tra quelli in rosa sarà ceduto per far spazio ad uno o due elementi in entrata. In questo senso da monitorare le situazioni di Santoro, Fiore e Settembrini. Con Dezi si negozierà il rinnovo del contratto: è un pupillo del tecnico, ma di contro c’è la carta d’identità.

Davanti, in attesa di decifrare il futuro di Pattarello, le certezze rispondono ai nomi di Tavernelli e Ravasio.

Le priorità in ingresso sono rappresentate da centravanti (da doppia cifra) e due esterni offensivi di qualità per allungare le rotazioni. Gaddini rientrerà dal prestito, ma è destinato a partire, mentre tra nodi da sciogliere nel reparto avanzato rimane sempre Capello.