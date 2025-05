Calciomercato Mulazzo: Possibile ritorno di Luca Micheli e rinnovi in vista

Lorenzo Bortolasi classe 2003, Jacopo Simonelli classe 2004, cresciuti nel settore giovanile della Pontremolese ma usciti dal club di piazza Caduti di Superga senza aver avuto modo di evidenziare le loro potenzialità restano in rossoblù, l’annuncio l’ha confermato l’altra sera l’uomo mercato del Mulazzo Stefano Strata. I due laterali alti di corsia che dall’osservatorio del mondo palla lunigianese li considera in grado di creare la superiorità numerica restano in attesa di conoscere chi sarà il nuovo centravanti in grado di sfruttare i loro assist. La notizia dell’ultima ora è che ci potrebbe essere un importante ritorno in lunigiana, ovvero quello di Luca Micheli, ultima stagione in forza alla Carrarese Giovani.

Il Mulazzo avrebbe già fatto un sondaggio per capire se il centravanti pontremolese resterà in forza al club gialloblù. Micheli che interessa e parecchio alla fresca neopromossa Fivizzanese è comunque il prototipo che fa al caso dei rossoblù. Una prima punta bravissimo nel difendere palla fino a diventare micidiale negli ultimi sedici metri. Sempre in tema di punte, se Capo dovesse non rinnovare il rapporto con il club diretto dall’azionista di maggioranza Paolo Marconi, soprattutto perché richiesto da tre società della Versilia, Strata avrebbe già scritto sulla sua agenda il nome di Niccolò Conedera che stando agli spifferi provenienti direttamente dalla società Villafranchese non rientrerebbe più nei piani del club di via delle Piscine. Ma il mercato del Mulazzo ruota anche intorno ad Alessio Gavellotti e Manuel Magnani.

Ieri il dg Strata ha detto che la prossima settimana "dovrebbe essere quella decisiva", spiegando che con l’ex numero Uno della Filattierese Gavellotti c’è stato un primo incontro, ma che non precluderebbe il probabile arrivo di Magnani che nelle ultime ore starebbe sfogliando la classica margherita del vado non vado alla Fivizzanese, al Serricciolo. Sempre in tema di portieri il Pontremoli Fc che i soliti bene informati sostengono che nella prossima stagione dovrebbe ripartire dal palco sella Seconda Categoria, Matteo Razzoli (2005) dovrebbe rimanere a difesa della porta del club biancoceleste. In attesa di capire quale sarà il domani del cannoniere Simone Occhipinti corteggiato da Fivizzanese e Serricciolo, il Mulazzo nelle prossime ore dovrebbe rinnovare contratti.

E dopo Bortolasi e Simonelli nelle prossime ore scatta il rinnovo del rapporto con Lorenzo Bellotti. L’ex Spezia e Arzachena si legherebbe nuovamente alla società di via Tinello anche per la prossima stagione. A proposito di giocatori che restano, c’è già l’accordo con Nicolò Manenti, ma non è da escludere l’arrivo come laterale basso di Mirko Gabrieli attualmente in forza al Follo.