Calciomercato Prima Categoria: AM Aglianese protagonista con nuovi arrivi e conferme

Mercato scoppiettante per l’AM Aglianese, al momento la più attiva in Prima categoria. Solo nelle scorse ore, la dirigenza ha annunciato l’arrivo del centrocampista diciannovenne Griseld Bashkimi (che nell’ultima annata ha vestito la casacca dei pratesi del Viaccia, in Promozione) e le conferme del portiere Tommaso Allori e del difensore Niccolò Bellini. Dovrebbe invece lasciare il gruppo Matteo Nania, arrivato ad inizio anno per rimpolpare la rosa.

Sta prendendo forma anche l’Atletico Casini Spedalino del nuovo tecnico Filippo Ermini: il club ha fatto sapere di aver confermato anche per la prossima stagione il difensore Matteo Guidotti e gli attaccanti Matteo Brunetti e Jacopo Nardi.

Ma attenzione anche alla nuova società: il CQS Tempio Chiazzano, nato dagli sforzi congiunti di CQS Pistoia ed Unione Tempio Chiazzano, dopo aver definito guida tecnica (affidata ad Alessandro Nencini) ed i primi ruoli dirigenziali sta allestendo la rosa in vista di un torneo impegnativo. Ne faranno parte Edoardo Nencini, Andrea D’Angelo, Patrick Ceccarelli, Matteo Begliomini, Gianluigi Corsini e Marco Poggiani.

Colpo interessante anche per il Quarrata: ufficiale l’arrivo di Pablo Michelozzi, centrocampista ventottenne che in passato ha giocato anche in Promozione con il Viaccia.

Giovanni Fiorentino