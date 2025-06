Calciomercato Riese: Fabio Fontanesi nuovo attaccante, Pavesi allenatore

Tante novità in casa Riese (ufficiale mister Davide Pavesi, col vice Davide Pirondi; confermato il preparatore portiere Paolo Nanetti): i difensori Gianluca Marastoni (1990, proveniente dal Gonzaga) e Matteo Bonora (2000, è un ex Sporting Scandiano). A centrocampo ecco Luca Canalini (2003 ex Fiorano), e in attacco il colpaccio: preso Fabio Fontanesi, attaccante del 1996 che ha vinto la classifica cannonieri col Vezzano in Promozione con 15 reti.

Confermati il portiere Luca Codeluppi (2003), il difensore Leonardo Cuoghi (2002), i centrocampisti Riccardo Incerti (2003), Alessandro Borghi (1991, per lui 15ª stagione di fila in rossonero), e gli attaccanti Thomas Iemmi (2006) e Manuele Mazzoli (2002, 11 gol l’anno passato).

Al Baiso/Secchia rimane il difensore Leonardo Silvestri (classe 2004), mentre saluta Davide Pedroni, difensore classe 1994: giocherà in Prima nelle fila della Rubierese, che ha confermato ufficialmente l’esperto tecnico Emore Iemmi. A Rubiera arriva anche Matteo Ferrari, esterno destro del 1993 ex Sporting Scandiano. In Prima innesto al Novellara: la punta ex Boretto Gabriele Bozzolini (‘96).

In Seconda il Vetto prende Devis Zannoni, attaccante del 1989 ex Carpineti, e dagli appenninici arriva anche il centrocampista del 2000 Davide Ruffini.