Calciomercato: Rinnovi e Trattative in Corso per la Nuova Stagione

di Luca Amorosi

Sono iniziate le grandi manovre in casa per programmare la nuova stagione che prenderà il via ufficialmente il prossimo 1 luglio, quando comincerà a tutti gli effetti anche il calciomercato. Il sodalizio di viale Gramsci nelle scorse ore ha rinnovato Andrea Bricca come allenatore della Under 19, fresca di promozione in Primavera 3, e l’esterno offensivo Camillo Tavernelli, uno dei punti fermi da cui ripartire per comporre l’organico della prima squadra che dovrà puntare ai vertici del proprio girone. Il tifernate è stato uno dei giocatori più impiegati da Bucchi fin dal suo arrivo in panchina, ma anche durante la gestione Troise era un titolare spesso e volentieri. Ha convinto tutti con sette gol e otto assist a referto in 39 presenze complessive. Per lui, dunque, contratto esteso fino a giugno 2028: un modo per blindarlo anche alla luce della situazione Pattarello, che resta invece incerta com’era lecito attendersi. Per il dieci amaranto sarebbero già pervenute alcune offerte: una dal Padova appena promosso in serie B, l’altra addirittura dall’estero. Si sarebbe fatta avanti, infatti, anche l’Olimpia Lubiana, che ha conquistato la promozione nella massima serie slovena.

Non è escluso, comunque, che altre società abbiano già palesato il proprio interessamento sottotraccia o con dei sondaggi più informali. Chissà che quella con il sodalizio euganeo, però, non possa diventare la trattativa più concreta per almeno un paio di motivi: Pattarello farebbe il salto di categoria che in cuor suo probabilmente desidera e allo stesso tempo si riavvicinerebbe a casa, visto che la sua Dolo dista venti chilometri da Padova. Inoltre, l’ potrebbe provare a inserire nel discorso Mattia Bortolussi, prima punta inseguita anche la scorsa estate il cui contratto scade il prossimo 30 giugno e che potrebbe dunque anche lasciare il Veneto. Autore di 16 gol nel campionato appena terminato, risponderebbe all’identikit che cercherà il Cavallino: una punta in grado di garantire la doppia cifra di realizzazioni. Ogni discorso, in un senso o nell’altro, è comunque prematuro allo stato attuale.

Si tratta piuttosto di suggestioni, in attesa che il mercato entri nel vivo nelle prossime settimane e quando aprirà ufficialmente i battenti. È piuttosto nell’aria, invece, un altro rinnovo, vale a dire quello di Jacopo Dezi, centrocampista arrivato a febbraio su espressa richiesta di Bucchi e che aveva firmato un contratto di pochi mesi, fino a giugno. Dezi, classe 1992, in questi pochi mesi ha raccolto dodici presenze tra campionato e playoff, partendo titolare in otto delle tredici partite giocate dall’ dal suo arrivo in avanti. Le parole dei giorni scorsi del direttore Cutolo e dell’allenatore lasciano pensare a un imminente prolungamento per mettere già un altro mattone nella costruzione della rosa. Una quindicina, secondo quanto ha riferito Bucchi, i giocatori che potrebbero rimanere, tra i quali Tavernelli e appunto Dezi. Confermati sicuramente o comunque papabili per far parte ancora dell’organico anche Trombini, Gilli, Chiosa, Righetti, Renzi, Mawuli, Guccione, Chierico, Damiani, Ravasio e Capello. Nell’elenco ci sarebbe chiaramente anche Pattarello, ma qui, come detto, non dipende solo dall’.