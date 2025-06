Calciomercato. S. Donato, Falconi resta. Novità alla Settignanese

Il calciomercato entra nel vivo con trattative in corso che si stanno concretizzando. Queste le ultime novità.

Serie D

Il centrocampista Niccolò Falconi, cl. ’04 resta al San Donato Tavarnelle. L’ex Figlinese Federico Ficini, cl. ‘03, difensore centrale figlio d’arte, è passato al Terranuova Traiana che ha ufficializzato anche la riconferma dei difensori Castaldo e Senzamici e Marini per l’attacco. Nell’Aquila Montevarchi si registrano due new entry: Andrea Giusti, portiere ex Siena e il difensore Federico Mencagli cl. ’91, ex Trestina. Il Sansepolcro si è assicurato l’attaccante esterno Lorenzo Belli (’93) ex Poggibonsi.

Eccellenza

Alla lista dei nuovi arrivi dell’Antella, c’è da aggiungerà anche quello di Cristian Rontini, cl. ’99, difensore centrale (attualmente in Indonesia) che tornerà ad indossare la maglia del suo paese. Nel Montespertoli si registrano due arrivi di spessore. Si tratta del centrocampista Denis Zefi (’01), nell’ultima stagione al Certaldo, e del difensore Lorenzo Vallesi (’93) ex Peccioli. Novità anche al Castelnuovo Garfagnana: in panchina arriva Luigi Grassi. L’Asta Taverne ha messo a segno tre buoni acquisti: il difensore Diego Baroni (’03) ex Foiano, Federico Mussi (‘03) ex Colligiana più il centrocampista Niccolò Cavallini (‘01) ex Castiglionese. Quest’ultima ha confermato il portiere Cristian Balli, figlio d’arte e l’attaccante Diego Berneschi (’03), Ettore Viciani e Riccardo Menci. La Sansovino è insaziabile, il suo strapotere societario ha permesso di assicurarsi anche l’attaccante esterno Massimiliano Benucci (’98), ex Sangiovannese e Grosseto. L’Asta ha un nuovo portiere: Lorenzo Lombardini (’01) ex Grassina e Foiano.

Promozione

Nella Settignanese c’è un gradito ritorno, quello di Matteo Marrani cl. 91 ex Firenze Ovest, e dallo Scandicci è stato prelevato Mattia Lari, classe ’06, difensore. Infine, il Casentino Academy ha messo gli occhi sul centrocampista Flavio Corsetti (2002), che quest’anno ha militato nel Bibbiena e su Matthew Sodiq, ex Fonte Bel Verde.

G. Puleri