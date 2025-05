Calciomercato Sansepolcro: possibile ritorno di Mattia Alagia

SANSEPOLCROPer Mattia Alagia si profila l’ennesimo ritorno a Sansepolcro? I rumors ci sono già sul conto del 28enne esterno d’attacco (nato il 13 settembre 1997), che in bianconero è cresciuto e che con la formazione maggiore ha disputato un primo campionato di serie D nella stagione 2014/’15; da allora, Alagia è riuscito a mantenere la categoria (salvo una parentesi) anche se indossando le casacche di diverse squadre: Viareggio, Gavorrano, Bra, di nuovo Sansepolcro nel 2017/’18, Tuttocuoio, Sangimignano, Tiferno Lerchi (in Eccellenza nel 2019/’20, l’annata interrotta dal Covid, ma poi in D) e in ultimo Vastogirardi, Tolentino, Pianese, Orvietana e Flaminia Civita Castellana, con la quale si appena salvato alcune settimane fa. Per lui, che risiede in zona, il Sansepolcro sarebbe sul punto di chiudere la trattativa; il ricordo lasciato nella seconda parte dello sfortunato torneo di sette anni fa (concluso con la retrocessione dopo 24 anni di fila), è stato comunque positivo, con le 6 reti segnate nelle 19 partite disputate. Interpellato in proposito, il direttore sportivo Emanuele Monni conferma tranquillamente l’interesse nei suoi confronti, precisando allo stesso tempo che diverse sono le piste battute per la copertura di questo ruolo. Sono giornate di lavoro intense, quelle che si vivono in via del Campo Sportivo: Monni, confermato a metà maggio, sta operando su due fronti paralleli – e insieme collegati – con il neo-allenatore Davide Ciampelli, perché si tratta di individuare pedine all’altezza della categoria nella copertura dei ruoli chiave.

Claudio Roselli