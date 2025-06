Calciomercato Serie D: Conferme Vicine per Mastrippolito e Lucero, Vanzan e Gagliardini in Attesa

I difensori Leonardo Mastrippolito e Javier Pablo Lucero sono molto vicini alla conferma, anche per l’esterno di difesa Nicola Vanzan e per il portiere Federico Gagliardini manca poco per l’annuncio che rimangono alla corte del tecnico Matteo Possanzini. Non c’è accordo con Edoardo Ruani, ma la sensazione è che le parti possano incontrarsi di nuovo.

Sono giorni di intenso lavoro e di telefonate perché c’è da allestire una squadra che possa ben figurare in serie D, è da trovare l’accordo con quei giocatori della passata stagione che rientrano nei piani tecnici, trovare altri under e puntellare l’organico con elementi di categoria, a partire da un attaccante dopo l’addio di Luca Cognigni. Tra l’altro c’è anche chi sta pensando a trovare un’altra sistemazione ben sapendo che in D la squadra sosterrà un allenamento al mattino di mercoledì e chi lavora potrebbe trovare delle difficoltà. Sono tanti gli argomenti sul piatto da affrontare.

La squadra inizierà la preparazione il 23 luglio e si sta pensando a fare allenare i giocatori a Belforte dove sosterranno due sedute, tuttavia non pernotteranno lì ma faranno ritorno a casa. È un’ipotesi su cui si sta ragionando.