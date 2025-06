Calciomercato Serie D: Lucero conteso tra Maceratese e Matelica, Castori resta al SudTirol

Si complica al momento la possibilità che il difensore centrale Pablo Javier Lucero possa giocare per la Maceratese anche in serie D. Non sorprende affatto che il giocatore, protagonista di un bel campionato, sia finito nel mirino di altre società, su tutte c’è il Matelica che spinge per inserirlo nella rosa affidata quest’anno all’allenatore Lorenzo Ciattaglia.

In serie B l’allenatore settempedano Fabrizio Castori guiderà anche la prossima stagione il SudTirol dove nell’ultima stagione è stato chiamato a dicembre portando poi la squadra alla salvezza.

È una Sangiustese molto attiva, manca solo l’ufficialità perché l’allenatore Luigi Giandomenico possa fare affidamento sul difensore Yaya Junior Wahi che nella passata stagione si è diviso tra Matelica e Monturano. La società rossoblù sta corteggiando l’attaccante Perpepaj, ex Montegranaro, e poi piace il centrocampista Alexander Strupsceki che nell’ultima stagione ha giocato a Matelica mentre nelle due precedenti è stato a Civitanova dove è stato tra i protagonisti di due promozioni. È destinato a cambiare aria l’attaccante Fernando Cornero. Sono stati confermati il portiere Cristopher Rossi; i difensori Nicolò Morazzini, Lorenzo Pasqualini, Giacomo Iommi; i centrocampisti Francesco Tarulli, Daniele Crescenzi; gli attaccanti Nicolò Cresci, Lorenzo Grassi, Tommaso Di Giminiani.

Si dividono le strade tra la K Sport e l’allenatore Peppe Magi sul quale è molto forte l’interesse della Vigor Senigallia e non è affatto da escludere di vederlo su quella panchina. A Fossombrone, dove si è anche pensato a Magi, si sta cercando chi prenderà il posto di Fucili, si fa il nome di Gastone Mariotti. Tornando al K Sport, la dirigenza sta cercando a chi affidare la conduzione tecnica e al momento i più gettonati sono Aldo Clementi, ex Tolentino e ultimamente alla Vigor Senigallia, e Marco Giuliodori, che tanto bene ha fatto a Castelfidardo.

Marco Bonfigli è il nuovo allenatore della Cska Amatori Corridonia. La Corridoniense saluta l’allenatore Fabrizio Cesetti.