Calciomercato Serie D: San Donato Tavarnelle e Scandicci in azione, novità in Eccellenza

Diverse squadre stanno già muovendo le loro pedine per costruire organici competitivi, i cui annunci sono attesi probabilmente a fine mese.

Serie D

Il San Donato Tavarnelle, al lavoro per riconfermare gran parte del gruppo. I ‘rumors’ segnalano un possibile interessamento dei gialloblù per il difensore Matteo Morelli (03). Allo Scandicci ci sono alcune trattative in corso per il centrocampista Niccolò Bigica (01), corteggiato anche dal San Donato Tavarnelle. Si seguono anche il giovane Niccolò Bertelli (07) dell’Affrico e il centrocampista Giacomo Tacconi, ex Sangiovannese e Scandicci, quest’anno al Crema. Al Terranuova Traiana, il portiere fiorentino Francesco Timperanza (2001) è in uscita. Pagnini (Figline) probabile il sostituto. Per la panchina del Montevarchi ora spunta la candidatura di Andrea Coppi. Tau Calcio ufficiale: sarà il tecnico Ivan Maraia a sostituire Simone Venturi. La Pistoiese starebbe corteggiando l’attaccante esterno, l’ivoriano Adama Ibrahim Diarrassouba, ex Sestese, Grassina, Montevarchi e quest’anno alla Cavese. Il Sansepolcro ha ingaggiato Domenico Vitiello, ex Poggibonsi. Ma anche il bomber Matteo Boriosi (ex Baldaccio) e Mattia Alagia, che a sua volta lascia partire verso Anghiari, Giacomo Gorini (centrocampista) e gli attaccanti Luca Bartoccini e Riccardo Valori.

Eccellenza

Cresce l’attesa a Figline per l’annuncio del nuovo allenatore che probabilmente sarà Francesco Mocarelli. La società gialloblù dovrebbe annunciarlo la prossima settimana. Dopo Pagnini, anche il difensore Federico Simonti lascia il club. L’Antella sarebbe sulle tracce di Tommaso Nizzoli (04), difensore destro ex Livorno e Prato; di Niccolò Chiaramonti (95), punta centrale ex Zenith e Camaiore; e di Silvestro Geraci (97), attaccante ex Valentino Mazzola. Già ufficializzati gli arrivi di Kristian Palaj (Lastrigiana) e Tommaso Lunghi (99), centrocampista ex Colligiana. al Sansepolcro in Serie D, Promozione Al Firenze Ovest si registra il ritorno del difensore Niccolò Nencioli (91), ex Fiesole, mentre il Pontassieve si sarebbe assicurato Lunghi (02) dal Casentino Academy e Riccardo Bonechi (98), ex Sansovino, entrambi centrocampisti. Infine, a Settimello, l’ex Fiesole Gianmarco Triarico sarà il nuovo direttore sportivo. La Settignanese ufficializza l’arrivo del difensore Ben Said Ayoyb (91).

Giovanni Puleri