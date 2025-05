Calciomercato Serie D: Scandicci ingaggia Carlotti, movimenti in Eccellenza e Promozione

In Serie D, lo Scandicci avrebbe concluso con la punta Matteo Carlotti della Colligiana e girato Marco Corsi, attaccante, al Montespertoli. Il diesse Donello Resti lascia Montevarchi, torna al Terranuova Traiana che ha riconfermato il tecnico Marco Becattini. Diego Giorni nuovo ds del Montevarchi. Nel Poggibonsi dopo l’uscita del dg Giacomo Guidi, ha salutato anche il ds Jacopo Galbiati, approdato al Follonica Gavorrano, subito sostituito con Marcello Bucciarelli. In panchina al posto dell’ex viola Francesco Baiano è arrivato Federico Barontini.

In Eccellenza, in casa Antella vanno avanti le trattative con Bruno Prati (ex Grosseto), Tommaso Lunghi (ex Colligiana), Cristian Palaj (ex Lastrigiana) e Lorenzo Paterno (ex Fortis). Novità in uscita anche a Grassina, con il difensore Francesco Pampalone (’94) e l’attaccante Lorenzo Betti (’97). Anche l’Affrico ha diverse trattative in corso. Dopo l’addio del portiere Burzagli rimpiazzato con l’ex numero uno della Rondinella, Matteo Pecorai, la società dovrebbe annunciare l’arrivo dell’attaccante del Fiesole, Andrea Gigli, capocannoniere del girone C di Promozione con 13 gol. Altre trattative in corso: Fantechi, (Rondinella) centrocampista e Grillo attaccante, quest’anno al Certaldo. In uscita, il difensore Irio Banchelli passato alla Rondinella e l’attaccante Manuel Bianchi che potrebbe essere rimpiazzato con l’ex punta dell’Antella, Dario Santucci.

In Promozione, la rinuncia della Pontremolese a iscriversi al campionato, libera un posto in questa categoria. Il Cubino avrebbe trovato l’accordo con il centrocampista Alessio Amoddio ex Affrico e sembra molto vicino a chiudere per Alessio Antongiovanni ex Rondinella. In uscita, Tommaso Sammicheli, Cosimo Somigli centrocampisti; l’attaccante Francesco Schenone e il difensore Alberto Gabbrielli. A Luco restano il portiere Falsettini, il centrale Rossi e Lorenzo Privitera centrocampista. Nel Pontassieve, si registrano altre uscite: Cosimo Nocentini e di Manuel Romanelli.

Giovanni Puleri