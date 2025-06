Calciomercato Serie D: Scandicci presenta nuovi attaccanti, trattative in corso

Le trattative sono entrate nel vivo e si susseguono a ritmi serrati. Molti accordi, sebbene ben avviati, fino alla fine di giugno, possono ancora subire significative modifiche.

Serie D

Lo Scandicci ha presentato i suoi nuovi attaccanti: Filippo Mugelli ex Figline e Matteo Carlotti ex Colligiana. Dopo la rinuncia del GhiviBorgo di cedere il titolo al Viareggio per la serie D, ora il club della Valdinievole sta trattando con la Lucchese per dare la possibilità alla squadra del Porta Elisa, dopo la rinuncia alla Lega Pro, di ripartire dalla serie D. A giorni la decisione definitiva. Nel Terranuova Traiana, Morandi, Grieco, Petrioli e Massai se ne andranno. Fra i confermati, figurano Degl’Innocenti e Marini.

Eccellenza

Il Follonica Gavorrano ha ufficializzato il portiere Francesco Pacini ex Poggibonsi e l’arrivo dell’ex capitano del Siena Tommaso Bianchi. La società nutre speranza nel ripescaggio: in graduatoria è 2ª seconda a 1 punto dal Chieri che ne ha 57. Il Montespertoli del riconfermato tecnico fiorentino Luigi Sarti, punterebbe all’attaccante del Ponte Buggianese, Filippo Granucci (99), 10 reti nella passata stagione, che prenderebbe il posto di Vangi. Il Mazzola Valdarbia riparte con il tecnico Marco Ghizzani e tutto il suo staff. I giocatori Saverio Camilli, Lorenzo Campatelli e Isacco Barducci, sono riconfermati. La Colligiana punta molto su uno dei suoi pilastri, Francesco Cicali rimasto fuori per infortunio per diversi mesi. Con Cicali sono confermati anche Finetti, Bacciottini, Poli, Grassini, Calamassi e Baccani. Acquistato Tommaso De Pellegrin 2003, difensore.

Promozione

L’Alleanza Giovanile Dicomano dopo gli arrivi di Vignozzi (Affrico), Salvadori (Pontassieve) e il ritorno dl prestito di Paggetti, ha acquistato Matteo Campagna 2000 attaccante ex Fortis e Rufina e Davide Alivernini 98 ex Luco. Nel Lebowski dopo Vangi dovrebbe arrivare anche Gorfini 2004 difensore ex Rondinella e Samuele Solvi 2003 centrocampista. Il Settimello, tramite il ds Gianmarco Triarico, si sarebbe assicurato il centrocampista Cosimo Lenzini (95), ex Sestese, quest’anno alla Larcianese e l’attaccante Francesco Cavicchi (02) ex Luco. La Larcianese che si è classificata 2ª dietro al San Giuliano negli spareggi fra le seconde squadre di Promozione, ha riconfermato l’allenatore Maurizio Cerasa.

Giovanni Puleri