Calciomercato. Signa, c’è Gambadori. Volti nuovi a Settimello

Le ultime trattative di mercato.

SERIE D

Nel San Donato Tavarnelle prosegue la linea delle riconferme, come quella del trequartista Riccardo Doratiotto (’99). Dopo otto stagioni consecutive, il Tuttocuoio annuncia il trasferimento allo stadio ‘Neri’ di Castelfiorentino. La squadra sarà ancora allenata dall’ex viola Aldo Firicano. Il Poggibonsi da oggi ha un nuovo portiere: Matteo Bertini (’05) ex Virtus Francavilla, che prenderà il posto di Pacini.

ECCELLENZA

Alessandro Gambadori è il nuovo allenatore del Signa. Il presidente Andrea Ballerini ha ufficializzato l’arrivo dell’ex tecnico della Lastrigiana. Alla riconferma del gruppo storico, mancano due giovani talenti da monitorare: il difensore Gabriele Wolf (‘06) e l’attaccante Dario Conti (‘05).

PROMOZIONE

Il Centro Storico Lebowski ha messo a segno altri due colpi: Matteo Guerra (’06) ex Novoli e Affrico, più l’esterno sinistro Dario Corigliano (’06) dall’Urbino. Il Fiesole accelera: il dg Stefano Rossi ha piazzato due colpi in attacco. Arrivano l’esperto Gianluca Castiglione (‘91) dal Pontassieve e il giovane promettente Gabriele Magnolfi (‘06) dal Lebowski. La neopromossa Settimello con il ds Triarico, si è lanciata con decisione sul mercato, preparandosi ad affrontare la prossima stagione con una vera e propria rivoluzione. Ben otto nuovi innesti stravolgono la rosa, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare ogni reparto e puntare una classifica tranquilla. La società ha lavorato intensamente per portare volti nuovi e di qualità che possano fare la differenza in campo. Dalla Larcianese, Cosimo Lenzini (‘95), un giocatore d’esperienza i talentuoso Iacopo Mina (‘02), difensore proveniente dal Lebowski, mentre dallo Zenith Prato, sono arrivati: Cristian Avallone, centrocampista e Filippo Lombardi, difensore. Per ulteriore rinforzo alla difesa, sono stati prelevati Cosimo Gori (‘06) dalla Sestese e Riccardo Fabbri (‘03) dal Galluzzo, due giovani promettenti pronti a mettersi in mostra. Infine, per il reparto offensivo, sono arrivati: Francesco Cavicchi (’02) ex Luco e Leonardo Liberati (’02), ex Fiesole. Giovanni Puleri